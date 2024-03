Olivia Munn, actriz de X-Men, fue diagnosticada con un agresivo cáncer que la obligó a extirparse ambos senos

La actriz Olivia Munn reveló que fue diagnosticada con un terrible y agresivo cáncer que le generó consecuencias de por vida. Fue a través de sus redes sociales, en donde ella expuso su padecimiento y la intención de concientizar a las personas al respecto. La estadounidense mencionó que fue un cáncer de mama diagnosticado en febrero del año pasado, lo que la ha hecho someterse a distintos tratamientos con la intención de ver mejoría en su salud. Sin embargo, la enfermedad logró avanzar con rapidez.

Junto a una foto en la que se le ve hospitalizada, la actriz manifestó: “Espero que compartir esto ayude a otras a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propia travesía”.

Añadió, además, que la enfermedad se extendió a ambos de sus senos y que es del tipo luminal B, es decir “agresivo y de crecimiento rápido”. Aun así, la enfermedad logró detectarse a tiempo para lograr combatirla.

“Lo detectamos con tiempo suficiente para contar con opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que pueda tener que enfrentarse a esto algún día”, declaró la mujer de 43 años que ha hecho importantes papeles en películas como X-Men, Apocalypsis en 2016.

Según lo informó ella misma, ya suma alrededor de cuatro operaciones, en un lapso de diez meses, en las que la han intervenido para extirparle ambos senos, además de más tratamientos. Su publicación la hizo hasta ahora porque “Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más duras antes de compartirlo”, admitió.

La actriz espera que la enfermedad ya haya pasado su punto más alto, luego de que se tuviera que someter a doble extirpación de mamas, y que pueda recuperarse pronto.

En su publicación, la actriz agradeció el apoyo de su pareja John Mulaney, quien ha estado durante cada fase de este proceso y la ha cuidado con lealtad, siendo a la vez su mejor motivador.

“Estoy muy agradecida con John por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicación y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar. Por estar ahí antes de cada operación y cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos”, añadió.

Adicionalmente, la actriz no dejó pasar la oportunidad para instar a las personas a no esperar a tener dolencias físicas para revisarse periódicamente con la intención de prevenir enfermedades, pues, aunque no sean hereditarias ni comunes en la familia es necesario poder atender a tiempo cualquier tipo de padecimiento.