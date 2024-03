Wendy Guevara le regaló una casa a su hermana: 'Vivía en un lugar de muerte y balaceras'

Wendy Guevara, la conocida creadora de contenido que se ganó el reality de La Casa de Los Famosos México, decidió tener un acto de bondad con su hermana y regalarle una vivienda más digna.

En un video que se popularizó rápidamente en las redes sociales, Wendy admitió que ayudó a su hermana Érika, que no estaba atravesando una buena situación de seguridad al vivir en una zona alejada en la que estaba exponiéndose constantemente.

“Mi hermana Érika vive en un lugar aquí en León que se llama Brisas del Campestre, es un lugar donde pasan cosas feas, balaceras, muertes, está muy feo el lugar y esa casa es de mi cuñado”, admitió la influencer de León México.

Por la situación que ponía en riesgo la vida de uno de sus seres queridos y quien la ha apoyado desde el comienzo, Wendy consideró que podía destinar algo de sus recursos a ayudarla para brindarle un mejor nivel de vida en el que su vida no estuviera en constante riesgo.

El dinero para darle un techo en una zona más segura lo tomó de las ganancias que obtuvo tras su paso por el reality show en el que triunfó: “La cuarta casa, la de abajo, se lo voy a regalar a mi hermana y si me está yendo bien, pues yo también puedo ayudar a mi familia, si a veces ayudo a mis amigos ¿por qué no ayudar a mi familia?”, admitió.

Además, con total humildad, Wendy reveló que su hermana es la que la ayuda en el aseo de la casa en la que actualmente vive, por lo que ha compartido con ella el tiempo suficiente para entender su necesidad.

La creadora de contenido se ha caracterizado por subir material a sus redes sociales en el que no tiene reparo alguno de burlarse de sí misma, divirtiendo a sus seguidores y haciéndose querer por su don de gente.

Sus características y popularidad en las redes sociales fueron justamente las que la hicieron ser la candidata perfecta para hacer parte de La Casa de los Famosos México, un reality en el que compartió con distintos tipos de personalidades, pero se supo mantener por su genuinidad al punto de ganar la competencia.

“Estoy trabajando duro, la gente piensa que soy millonaria, no estoy millonaria, de una vez se los digo. No crean que con cuatro millones de pesos puedes comprar una casa y una camioneta, se te van dos millones en ello, y luego te quedas con uno para invertir en otras cosas”, admitió Wendy, en su momento, cuando expuso en qué invertiría sus ganancias tras el reality.

“Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ya me voy a comprar unos terrenos, ya se me fue el dinero, así son las cosas, pero la gente es bien pendeja siempre, no digo que toda la gente, dice ‘ay cuatro millones ya anda bien subidita’, no mi amor, pues si tengo 30 años, a lo mejor la vida me regala más años, si dios y eso no te ajusta, está padre sí...”, mencionó durante uno de sus lives en redes sociales.