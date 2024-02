'Por eso soy una muñeca' | Influencer desata polémica por beber su propia sangre para verse más joven

Los tips de belleza en las redes sociales abundan y se viralizan con frecuencia y rapidez, y más cuando son métodos naturales con elementos caseros de los cuales se pueden sacar beneficios, claro, si se conocen a fondo sus múltiples propiedades.

Sin embargo, no todos los consejos de belleza se deben seguir al pie de la letra, dado que en internet abunda la información falsa, que a veces se viraliza solo por el morbo y con la intención de aumentar me gusta, vistas o seguidores.

Este es el caso de una modelo argentina que ha generado polémica y gran controversia por su método para encontrar la eterna juventud. Y es que, al mejor estilo de la saga Crepúsculo, la mujer afirma que bebe sangre para “verse como una muñeca”.

Si bien la sangre tiene propiedades beneficiosas, los médicos especialistas recomiendan conocer más del tema antes que seguir al pie de la letra los concejos de alguien inexperto en redes sociales.

Modelo bebe su propia sangre

Se trata de la modelo argentina Sofía Clerici, quien mostró públicamente, a sus más de dos millones de seguidores, su método para la belleza, “Por eso soy una muñeca de porcelana”, afirmó la mujer.

Cómo si se tratara de algo no planeado, Clerici posteó una imagen en sus redes sociales en la que mostraba su plato de comida acompañado de un vaso con un líquido espeso rojo, a lo que un usuario le consultó que qué era lo que estaba bebiendo y ella le respondió que sangre.

Seguido a la publicación de la pregunta y la respuesta, la mujer volvió a postear en su historia otra foto, esta vez acompañada de una descripción de su bebida en la que escribió “Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí”.

Dando a entender que le siguieron preguntando al respecto, la mujer continuó entran do en detalle y explicó en otro post, en el que se veía un tubo de ensayo con un líquido rojo adentro: "Para los que no me creen tengo 9 tubos en mi heladera/freezer de sangre, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana".

“Por eso soy una muñe (muñeca) de porcelana jii… si y no soy del montón…”, añadió la mujer en la parte baja de la fotografía, en la que saca su tubo lleno de sangre de su cartera.

Según afirmó, es su tipo de rejuvenecimiento o antiedad, pero este generó polémica en redes sociales por la inusual práctica.

¿Qué pasa si bebo mi propia sangre?

Según los expertos beber nuestra propia sangre es potencialmente peligroso para la salud. La sangre está compuesta por varios elementos, pero tiene patógenos y el cuerpo humano no está diseñado para procesarla como si fuera otro líquido natural.

La sangre puede introducir bacterias que a la larga causarían en el cuerpo contaminación e infecciones. Adicionalmente, el sistema digestivo no está preparado para procesarla como a otros alimentos.

Según la mirada de los expertos, beber sangre no revierte el envejecimiento, por lo que recomiendan que, si ese es el objetivo, se reemplace beber sangre por tener hábitos de vida saludables como una dieta balanceada, ejercicio regular y consultas con profesionales de la salud.