Yailin y Tekashi posponen sus planes de boda por culpa de Anuel

La artista dominicana, Yailin, continúa con líos amorosos que no le han permitido estabilizarse emocionalmente con Tekashi, su actual pareja. En los últimos días, se conocieron las razones por las que los artistas no se pueden casar todavía, y el culpable de todo sería Anuel, ex novio de la cantante y padre de su hija Cattleya.

Yailin regresó con Tekashi a pesar de los últimos escándalos que protagonizaron ambos, en los que públicamente se acusaron de agresiones físicas y verbales. Incluso, en la denuncia hecha por Tekashi, aparece un video en el que Yailin está siendo arrestada en Miami, en donde al parecer habría tenido un altercado de agresión con Tekashi.

El artista publicó que la dominicana necesitaba ayuda psicológica y luego, la empren dio contra los medios de comunicación que lo acusaron de violencia. Sin embargo, tiempo después de que aparentemente él mismo retiró los cargos hacia Yailin, ambos empezaron a tirarse indirectas en redes sociales. Aun así, la pareja regresó, están juntos y reconocidos por los fans como “la pareja más tóxica” del momento.

Con el regreso a su amorío han indicado su deseo de casarse, pero la imposibilidad de hacerlo por causa de Anuel, quien es la ex pareja de Yailin y quien también en su momento fue acusado por ella misma de ejercer violencia de género contra ella.

¿Por qué Yailin y Tekashi no se pueden casar?

Los planes de boda entre Yailin y Tekashi se han tenido que aplazar porque la cantante aún sigue casada con Anuel.

Así lo afirmó la periodista Tanya Charry en el programa ‘El gordo y la flaca’, en el que afirmó que un juez dictaminó que la demanda de divorció presentada por Anuel fue declarada ‘inadmisible’ porque Yailin no asistió a la audiencia y tampoco firmó un poder a su abogado Andrés Toribio, posterior a lo cual las audiencias fueron pospuestas por petición de la artista.

¿Por qué Anuel no ve a Cattleya?

Al parecer, según lo indica Yailin, el artista no ha querido ver a la menor: “Es su papá. Yo no la hice sola, él tiene derecho. Su niña está aquí. Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres. Esa es su hija. Si no está ahí, es porque aquella persona quiere, pero ahí está su hija” indicó en su momento la dominicana, contrariando a la versión del artista de Trap en la que él asegura que ella no le permite ver a su hija.