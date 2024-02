'No leo noticias en español' | Amante de Peso Pluma asegura que no sabía que tenía novia

La ruptura amorosa entre Nicki Nicole y Peso Pluma ha dado mucho de qué hablar, luego de que públicamente se supiera, casi al mismo tiempo que la cantante argentina, que la razón fue por la infidelidad del artista mexicano, a quien se le vio públicamente tomado de la mano de una misteriosa chica, de la que ya se conocieron más detalles.

El video fue grabado y viralizado rápidamente, al punto en el que la rapera argentina tomó medidas inmediatas, borró las fotos con su novio y publicó una historia en la que mencionaba la falta de respeto por parte de su pareja, confirmando así la ruptura que se había fecundado aproximadamente desde noviembre del 2023.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

¿Quién es la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?

La misteriosa chica es la modelo Sonia Sahar, a quien se le vio tomada de la mano del cantante mexicano en un casino de Las Vegas a tan solo pocos días de haberlo visto en la gala de los Grammys presumiendo a su hermosa novia Nicki Nicole.

Días después, y aunque Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, la influencer y modelo norteamericana Sonia Sahar emitió un comunicado a través de la historia en su Instagram oficial.

Sahar argumenta que, aunque sabía quién es el cantante mexicano desconocía por completo que este tuviera una novia. Adicionalmente manifiesta que no tenía intenciones de romper una relación y pide públicamente que se termine el acoso en su contra, que viene recibiendo desde que se conoció que era la mujer tomada de la mano del artista en Las Vegas.

“Hola a todos, mi nombre es Sahar, soy influencer de Los Ángeles. Solo quería venir aquí y hablar de lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada; sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no sigo las noticias en español, no conocía su vida personal o sobre su relación, no sé quién es ella”, dijo la modelo.

Y añadió: “Pero les pido a todos que paren el bullying, porque no es el tipo de persona que soy, no tenía intenciones de romper una relación ni nada por el estilo. Eso es todo lo que quería decir por ahora y espero que disfruten el resto de su día”, concluyó enviando un beso.

Por supuesto los comentarios en su contra no se dieron a esperar, en los que la tildan de falta de sororidad y de mentirosa por parte de las seguidoras de la expareja, que añaden el hecho de que Peso Pluma posteaba en sus redes la relación con Nicki Nicole, además de que en Las Vegas tan solo días atrás se les había visto juntos.