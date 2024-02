¡Qué asco! Exnovia de Nicky Jam reveló que orinaba en el café de sus novios para 'amarrarlos'

La modelo y empresaria Aleska Génesis, ex novia del reggaetonero puertorriqueño Nicky Jam, ha dado mucho de qué hablar con su particular forma de atraer hombres y retenerlos en su vida a lo que, sin duda, el artista boricua respondió.

Todo surgió a raíz de los videos que se filtraron en los que se podía ver a la modelo en una video llamada con una mujer que se encarga de hacer ese tipo de trabajos espirituales y que tenía como finalidad lograr que el artista se perdiera en las redes del “amor” por ella.

Relacionado Nicky Jam habla por primera vez de su cirugía de banda gástrica y cómo perdió más de 100 libras

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, le preguntaron al cantante respecto al rumor de que la modelo le echó gotitas de orina en el café con la intención de efectuarle un amarre para que se quedara junto a ella.

El presentador aprovechó la entrevista al artista para tocarle el tema del que se había venido rumorando: “Mira, te tengo que preguntar, ¿no te ha sabido raro el café o el agua? Porque anda diciendo tu ex que le echaba gotitas de orine a las cosas de esas. Perdona que te pregunte, pero imagínate”, le dijo Roberto Hernández al puertorriqueño.

La respuesta, fue todavía más inteligente, cuando Nicky Jam no contuvo la risa y le dijo: “Ay, Dios, los amo, Dios los bendiga”, tratando de evitar más comentarios al respecto, pero dejando ver que claramente no está de acuerdo con ese tipo de procedimientos para tener el amor real de una persona.

Tras el reportaje, Roberto Hernández dejó ver con claridad su opinión al respecto, ya que manifestó que quizá el efecto que quería causar la venezolana en el artista no le sirvió porque finalmente la relación terminó.

“La chica salió diciendo en un reality ahí que le echaba gotitas de orina al café o al agua para hacer unos amarres de amor a su pareja que obviamente no tiene éxito porque Nicky Jam terminó la relación”, dijo el presentador.

La venezolana no siente culpa ni vergüenza por confesar sus sentimientos aún hacia el artista, por lo que en una conversación con sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos’ espetó que “Era perfecto, el malandro, divino, me trataba como una reina, me dejaba ser, literal, me levantó. Yo creo que ese es el mejor novio que yo he tenido”.

Relacionado Nicky Jam anuncia que se retira de la música

Adicionalmente, manifestó cómo es la clase de amor que prefiere: “Mi primera experiencia con un boricua me encantó, son fuertes de personalidad, pero me gustan esa personalidad, que lleven las riendas”.