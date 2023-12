Nicky Jam habla por primera vez de su cirugía de banda gástrica y cómo perdió más de 100 libras

En una exclusiva para la revista People, el cantante puertorriqueño Nicky Jam se sinceró sobre la lucha que libró casi toda su vida contra la obesidad, sus adicciones y problemas de salud mental. Su voluntad de hacer un cambio profundo en su vida, le llevó a someterse a una cirugía de banda gástrica con la que ha logrado una transformación impresionante tras perder más de 100 libras.

Después de luchar con su peso por años, la estrella del reguetón decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses, un procedimiento bariátrico en el que se reduce el tamaño del estómago y luego se vuelve a conectar directamente al intestino delgado, según reseña la prestigiosa Mayo Clinic.

"La realidad es que he estado luchando contra mi peso toda mi vida porque ésta es una industria en la que hay que estar en forma, hay que hacer películas, hay que hacer vídeos", señaló el artista de 42 años a la revista People, y añade que los resultados exitosos que tuvo un amigo que se realizó el mismo procedimiento fuer lo que finalmente lo convenció de realizarse la cirugía.

Nicky confesó que previo a la cirugía, pasó por un periodo de angustia y nerviosismo completamente naturales que se produce al no saber los resultados que deparará una intervención tan invasiva como esta. “Digo, siempre vas a estar nervioso antes de hacerte una cirugía, así que yo estaba nervioso. No voy a mentir”, pero es algo que realmente quería".

Pero para lograr una transformación que perdurara en el tiempo, el puertorriqueño debió hacer cambios importantes en sus hábitos alimenticios y físicos. Para ello, el cantante reformuló por completo su dieta e incorporó una rutina de entrenamiento semanal.

"Me despierto y soy el mismo hombre, pero no me despierto y pienso en la comida de inmediato", dice, notando una diferencia importante después de la operación. “Solía despertarme y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento saludable. Hace dos días me hice un análisis de sangre y salí mejor que nunca”.

y agrega: “He estado comiendo muy bien durante los últimos dos meses y lo estoy disfrutando porque estuve literalmente cuatro o cinco meses sin comer. Estaba bebiendo líquidos y cosas así y me estaba volviendo loco. No voy a mentir. Los primeros días lloré”.

Respecto a los comentarios que ha recibido de personas que piensan que la elección del bypass gástrico fue una decisión "fácil", el cantante asegura que no hay nada más alejado de la realidad.

“La gente dice que ésta es la manera más fácil y se equivocan”. Aquí estás obligado a no comer. Ni siquiera puedes beber líquidos y comer al mismo tiempo. Como tu estómago es tan pequeño, te llenarás [muy rápido]. Entonces es como si tuvieras que aprender a comer, esperar 20 minutos y luego beber un poco de líquido” reveló.