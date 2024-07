Don Omar habla por primera tras superar el cáncer de riñón que le detectaron: 'Sentí miedo'

Don Omar informó que sobrevivió al cáncer gracias a que detectó la enfermedad a tiempo y logró someterse a una cirugía rigurosa en la que le extirparon el órgano que estaba infectado, antes de que el virus se le extendiera a otras partes del cuerpo.

Te puede interesar: ¡Le extirparon un riñon! Revelan el tipo de cáncer que padecía Don Omar

Te puede interesar: Daddy Yankee le dedica emotivo mensaje a Don Omar por su lucha contra el cáncer

Su testimonio sirvió para inspirar a lo seguidores del artista sobre la importancia de los chequeos médicos rutinarios, pues, aunque le quitaron su riñón izquierdo pudo seguir más tiempo con vida y sin estar enfermo.

"Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme", dijo en ese entonces.

Ahora, meses después de darle a conocer al mundo la situación, el artista habló nuevamente al respecto en el programa de YouTube El show de Piolin, en donde dio más detalles de su lucha contra el cáncer.

"Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo", mencionó el cantante.

También añadió que pensó que su hora de morir había llegado, por lo que solo le restó tener una conversación con Dios antes de dar el siguiente paso.

"Pasé de todo, hermano. De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía. Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea’", agregó.

Don Omar confesó que para cuidar de sí mismo prefirió mantener oculto el tema hasta último momento con la intención de que los comentarios o el asedio no interfirieran aun más en sus emociones, dado que estas ya estaban bastante afectadas por su propia enfermedad y la idea de morir o en su defecto sobrevivir y seguir enfermo si la cirugía no salía como esperaba.

"Nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo. Creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación y yo no quería hablar con nadie yo tenía mucho miedo estaba en medio de la gira, y la gira era todo un éxito, yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera", concluyó.