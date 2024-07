¡Quería 135 mil al mes! Nodal le gana demanda de pensión alimenticia a Cazzu y 'solo' pagará esto por su hija Inti

La trapera argentina, se había mantenido alejada de las redes sociales desde que se conoció el amorío del padre de su hija Inti con Ángela Aguilar. Ahora salió a la luz la batalla legal que ambos artistas mantenían por la pensión alimenticia que la argentina le exigió al mexicano por la hija que engendraron juntos.

Te puede interesar: ¡Explotó! Nodal responde a quienes lo critican por publicar más a su perro que a su hija Inti

Te puede interesar: Concierto de Nodal en Panamá es reprogramado por partido de la Concacaf ¿Cuándo será?

La información fue revelada en el programa Sale el Sol, donde quedó expuesto que Cazzu interpuso la demanda contra Christian Nodal por una cuantiosa cantidad de dinero mensual para cubrir los gastos de la manutención de la pequeña Inti, primogénita de ambos artistas.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, pidió 2 millones 400 mil pesos mexicanos mensuales (135 mil dólares) al cantante, por concepto de alimentación y gastos de la pequeña bebé de apenas 10 meses.

Sin embargo, Christian Nodal y sus abogados habrían logrado reducir la cantidad a 123 mil pesos mexicanos mensuales (7 mil dólares), luego de evaluar los gastos que requiere la menor y llegar a un acuerdo con Cazzu.

“No está tan contenta porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, dijo la presentadora en el programa de Imagen TV.

Por otra parte, otros medios de comunicación han difundido el rumor de que Cazzu habría solicitado que a Inti le sea retirada la nacionalidad mexicana, con lo que querría impedir que tuviera vínculos con Nodal.

“La niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana, pero aparentemente Cazzu está poniendo muchos peros para sacar el pasaporte mexicano a Inti porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano ¿por qué? no lo sabemos”, dijeron los presentadores de Chisme no like.

Christian Nodal, en cambio, sí habría sido bastante amplio con el anillo que se presume que le dio a Ángela Aguilar, que según expertos en joyas tendría un valor total de 3 millones de dólares (alrededor de 55 millones de pesos mexicanos).