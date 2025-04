Corazón, talento y esperanza: Sugeilys y Athenea juegan su última carta en Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/¡Simplemente mágico e inolvidable! La tercera gala de Canta Conmigo fue una noche única, cargada de sentimientos, esperanza y una gran dosis de emoción. Aunque todas las presentaciones con los "papis y mamis" enamoraron, en esta ocasión, las estrellas Sugeilys y Athenea se enfrentan al desafío de la sentencia. Ambas pequeñas, profundamente conectadas con sus padres y con la música que las inspira, se ven obligadas a luchar por su permanencia en el programa. Y aunque el destino de su participación depende del apoyo de sus seguidores, lo cierto es que cada una dejó en el escenario un pedazo de su gran corazón.

Sugeilys, quien cantó al lado de su madre la entrañable canción "Chiquitita", expresó su más sincero agradecimiento por el apoyo que ha recibido hasta ahora. Con la voz entrecortada por la emoción, confesó lo que significa estar en Canta Conmigo y cómo su sueño se ha hecho realidad gracias a la oportunidad que le dio el programa. “Quiero agradecerle a toda mi familia, a Dios, porque sin Él no estaría aquí. A mi mamá, que ha estado siempre a mi lado, y a todas las personas que me apoyan. Este sueño lo estamos haciendo juntos, y les pido que sigan votando por mí para continuar cumpliendo lo que tanto anhelo: seguir cantando”, dijo con el corazón lleno de gratitud.

Por su parte, Athenea, quien se presentó junto a su padre interpretando "Un osito dormilón", también se mostró agradecida y visiblemente emocionada por el apoyo de su familia y su barra, a quienes se refirió con cariño como su "Ritmo Turquesa". “Es increíble ver todo el apoyo que me brindan, cuando toda mi familia está allí en las galas, me quedo (con la boca abierta). De verdad, les agradezco muchísimo y les pido que sigan votando por mí, porque esta es una experiencia que me llena de felicidad”, compartió visiblemente conmovida.

Canciones especiales con personas especiales

Athenea destacó lo significativo que fue para ella cantar junto a su padre, quien, aunque nervioso, mostró gran valentía. “Mi papá estaba nervioso, yo mucho más, pero él me dijo que cantando conmigo se sentía más tranquilo. Para mí fue un momento muy especial, lo hizo genial, y estoy muy feliz de poder compartir con él este sueño”, agregó.

Mientras que Sugeilys explicó que siempre había sido un sueño cantar con su mamá: “Como a veces Amanda dice, la mejor compañera que puedes tener al cantar es nuestra mamá”, dijo suspirando y con una hermosa sonrisa angelical.

El apoyo de los padres durante esta gala fue, sin duda, un elemento central que tocó el corazón de todos los presentes. Las emociones estuvieron a flor de piel, y los televidentes pudieron ver cómo la música une generaciones, fortaleciendo los lazos familiares a través de canciones que trascienden el tiempo y el espacio. Sugeilys y Athenea no solo cantaron, sino que compartieron una experiencia que les ha marcado profundamente, haciendo que su paso por el programa sea un testimonio de esfuerzo, sacrificio y amor por la música.

Las sentenciadas de la semana, con su talento y sus palabras llenas de sinceridad, han apelado a la generosidad del público. Solo una de las dos podrá continuar en la competencia, y por eso ambas han pedido el apoyo incondicional de sus seguidores. Las votaciones están abiertas a través de la página web oficial de Canta Conmigo (www.cantaconmigotvn.com), o mediante el código QR que aparece en pantalla durante la programación de TVN.

Un programa lleno de mucho sabor

Este miércoles, a las 8:00 p.m, por TVN, la competencia se pone aún más intensa, ya que viene sabroso programa totalmente dedicado a la salsa. La emoción y la adrenalina están garantizadas, y no hay duda de que cada show deja una huella imborrable en los concursantes y en los televidentes. ¡Acompáñanos en esta increíble aventura musical!