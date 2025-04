Expectativa en Penonomé por almuerzo entre Mulino y diputados que apoyaron reforma a la CSS

Panamá Oeste/Poco a poco fueron llegando los diputados que votaron a favor de la reforma a la Caja del Seguro Social (CSS) al encuentro convocado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en un almuerzo realizado este sábado en el club campestre El Bramadero, en Penonomé.

Aunque el lugar fue cuidadosamente escogido y la visibilidad hacia el desarrollo de la reunión fue limitada, este medio pudo constatar la presencia de varios ministros, altos funcionarios del Estado y legisladores.

Entre los asistentes se encontraba el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, así como varios diputados de la bancada oficialista de Realizando Metas, entre ellos Shirley Castañeda, Sergio “Chello” Gálvez y Luis Eduardo Camacho. También se hizo presente un grupo de diputados del partido Cambio Democrático, como Manuel Cohen y Orlando Carrasquilla.

Al encuentro también acudieron el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza Clément; el asesor presidencial y exministro Jorge Ricardo Fábrega, y el secretario general de la Contraloría, Ventura Vega.

Imágenes del club campestre donde se llevará a cabo el almuerzo programado entre el presidente Mulino y algunos diputados que votaron a favor de la ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social.



A esta hora ya han llegado varios diputados de la bancada RM, ministros de Estado y… pic.twitter.com/KJhG6AiqmR — TVN Noticias (@tvnnoticias) April 5, 2025

La reunión, que ha generado diversos comentarios en la opinión pública, fue anunciada por el propio presidente Mulino la tarde del viernes, en respuesta a las reacciones de algunos diputados. “Ante tanto revuelo, el almuerzo de mañana es una invitación personal a los 48 diputados que apoyaron con su voto la ley de CSS. No hay más nada y será estrictamente social en un restaurante de Penonomé”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha observado la presencia de miembros de la bancada independiente Vamos. Ayer, a través de un comunicado difundido en su red social X, esta bancada se pronunció sobre el encuentro: “Frente al rumor de una potencial reunión a puertas cerradas con algunos diputados, por invitación del Presidente, comunicamos que en este equipo no avalamos reuniones a escondidas. Cualquier reunión debe ser debidamente anunciada con transparencia. El problema no es dialogar, sino cómo y con qué propósito se hace. La política que creemos y defendemos requiere transparencia, no secretos”.

Mientras el almuerzo se desarrolla lejos del escrutinio público, el trasfondo de la cita —aunque calificada como social— sigue despertando interrogantes en medio del clima tenso que rodea la reciente aprobación de la polémica ley de reforma a la CSS.

Las críticas no se limitaron a la negativa de algunos diputados. La diputada Alexandra Brenes, del movimiento Vamos, también se pronunció sobre el tema. A través de sus redes sociales, Brenes indicó que, aunque el presidente tiene todo el derecho de invitar a quien desee, las invitaciones podrían generar una controversia innecesaria.

"Entiendo que hay un grupo importante de diputados que fueron invitados y, de hecho, hace un rato estuve viendo algunas respuestas por parte de distintas fuerzas políticas con el tema de la invitación", dijo la diputada.

Para ella, un acto de agradecimiento hacia los diputados debería realizarse a través de los canales oficiales o utilizando la institucionalidad del Estado, y no mediante eventos privados que puedan generar suspicacias.

Reacción de la sociedad civil

Por otro lado, Rubén Castillo, expresidente de la APEDE, también ofreció su opinión sobre el asunto. Castillo destacó que, si bien el presidente tiene el derecho de invitar a quien considere oportuno, los diputados que decidan asistir deben ser muy cuidadosos para no mezclar sus deberes como funcionarios públicos con su participación en eventos sociales.

"El presidente puede invitar a quien quiera y los diputados que vayan deben cuidar que no se toque el deber de sus funciones como diputados. Más allá de eso, es un tema circunstancial", señaló Castillo.