'La tiene secuestrada' | Thalía estaría siendo víctima de violencia y abuso financiero

La cantante y actriz mexicana, Thalía, alerta a sus fans tras conocerse, a través de una reconocida revista mexicana, información que vincula al esposo de la artista, Tommy Mottola, con violencia basada en género hacia la artista.

Thalía es conocida a nivel internacional no solo por su talento musical, sino también por protagonizar novelas como María la del Barrio, María Mercedes o Marimar, a decenas de países con distintos idiomas. Tommy Mottola es un reconocido empresario musical que además, estuvo casado con la cantante Mariah Carey.

La pareja se conoció gracias a que Emilio Estefan, magnate de la misma industria, los presentó a finales de la década de los 90 y poco tiempo después, el 2 de diciembre del año 2000 decidieron casarse en la Catedral de San Patricio de Nueva York en una ceremonia que se estima costó 3 millones de dólares.

Posteriormente, la artista redireccionó su vida a ser empresaria de sus propias marcas de lencería y de belleza y su esposo se dedicó a su propio negocio dejando de lado la presidencia de Sony Music Internacional en 2003.

Sin embrago, aunque todo pareciera estar en orden, la revista mexicana TvNotas reveló que una fuente muy cercana a la artista mexicana habría alertado que: “Thalía ha estado secuestrada desde hace años emocional y económicamente”.

“Thalía está muy triste. Se ha sentido violentada, usada y hasta te podría decir que la tiene secuestrada, tanto en su carrera, como en su vida personal… vive en una jaula de oro: la ansiedad y el estrés la han llevado a tener las enfermedades que padece. Él la manipula de tal forma que la deja como ‘basura’ al exhibirse sola. Yolanda Miranda, mamá y mánager de Thalía, nunca lo hubiera permitido. Ella estaba creando a una diva”, indica el texto.

Lo que alertó de inmediato a los fans de la cantante, quienes recordaron que no es la primera vez que se habla de Mottola como un hombre controlador que ejerce violencia de género económica, psicológica, mental y moral contra su pareja, ya que en el pasado lo habría hecho con Mariah Carey, quien en su momento lo señaló.

Aunque la fuente que revela los detalles de la vida marital de Thalía no fue revelada, sí se encarga de establecer de qué están viviendo actualmente como pareja.

“Viven de las regalías y del dinero que entra a las empresas que tiene Thalía. Tommy tiene un sello discográfico llamado ‘Casa Blanca’, pero no genera millones. La vida que presumen en yates o aviones es porque utilizan a amigos como Tommy Hilfiger. Ahí se toman las fotos”, añadió.

Adicionalmente, afirma que el empresario no deja que su esposa vuelva a la actuación y no la deja tener vida personal individual a menos de que sea en su presencia: “Lo peor de todo es que detuvo la carrera de Thalía. Después de ser la mujer que más telenovelas vendió en el mundo, no ha venido a México a dar conciertos desde hace muchos años. Yo he sido testigo de que no puede hablar con nadie a solas. Son pocos los amigos que puede ver y en contadas ocasiones, tal y como le sucedió a Mariah Carey”, relata la fuente