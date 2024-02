¿Se le salió el gallo? | El bochornoso momento en que Alicia Keys desafina durante el Super Bowl

El Super Bowl 2024 ha sido todo un evento acaparador de pantallas y transmisiones en vivo y no es para menos, ya que reúne a los mejores deportistas de la NFL en una batalla por el Super Tazón y a su vez, sirve como escenario del disfrute de celebridades y todo tipo de famosos que asisten para tener un rato de ocio y entretenimiento con música, danza, deporte y arte.

Sin embargo, aunque se lucha porque todo salga a la perfección ante los espectadores, tras bambalinas suelen ocurrir incidentes durante un evento de alto calibre. Desafortunadamente, esta vez fue bastante notorio el bochornoso instante para una de las artistas invitadas, Alicia Keys.

El partido, que se llevó a cabo el pasado domingo 11 de febrero en Las Vegas, en un duelo en el que Kansas City se coronó luego de vencer a San Francisco 49ers, tuvo un espectáculo de Medio Tiempo en el que no le fue tan bien a la artista invitada.

La cantante desafinó en el Medio Tiempo del Super Bowl y tuvieron que editar su voz. Frente a millones de personas el instante no pasó por alto y las redes sociales, como siempre, no se dieron a esperar con memes y comentarios al respecto.

Mientras la cantante, invitada por Usher, aparecía en escena tocando el piano para interpretar su éxito de el año 2013 ‘If I Ain’t Got You’, tuvo una desafinada en su voz que recuperó de inmediato para continuar como si nada con su presentación.

Sin embargo, pocos minutos más tarde el video ya estaba dándole la vuelta al mundo en las plataformas y redes sociales. Cabe añadir, que la NFL y Apple Music editaron el instante para subirlo al canal oficial de YouTube.

El gallo que se le salió a Alicia Keys es mejor que toda la carrera musical de Bad Bunny pic.twitter.com/ExNh2mLZ89 — KPININI (@kpininimemes) 13 de febrero de 2024

Frente a los miles de comentarios, en defensa de Alicia Keys, su esposo Swizz Betz publicó en Instagram: "Todos ustedes están hablando de la maldita cosa equivocada. Ustedes no ven ese vestido increíble cubriendo todo el estadio… la actuación de esta noche no fue más que increíble con 2 increíbles Giants! Felicidades @usher y mi amor @aliciakeys esa canción es un clásico. No hacemos vibraciones negativas de este lado, hacemos historia".