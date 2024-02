Usher brilla en el medio tiempo del Super Bowl, con Alicia Keys y Ludacris entre sus invitados

Las Vegas, Nevada/El cantante Usher hizo su aparición en el show de mediotiempo del Super Bowl interpretando canciones que le dieron fama en la década de 2010, recordando sus mejores años y mejores éxitos con los que levantó el ánimo de los espectadores del Super Bowl LVIII

Usher comenzó su presentación con un monumental despliegue de bailarines en la cancha del Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada.

El intérprete de “Yeah” se lució al abrir el concierto con un look total blanco al estilo Michael Jackson; sus pasos de baile no se hicieron esperar, de modo que la numerosa audiencia se prendió totalmente.

Relacionado Taylor Swift asistió al Super Bowl para apoyar a su pareja Travis Kelce

La mancuerna de Usher y Alicia Keys hizo recordar cuando colaboraron en “My boo”, que lanzaron en 2004. Además, otros invitados musicales de Usher fueron Lil Jon y Ludacris, lo que animó más a los fanáticos de la NFL.

Interpretó canciones como: “Oh my God”, “Turn down for what”, “Yeah!” o “Superstar”.