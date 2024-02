¡Escándalo! Nicki Nicole rompe con Peso Pluma tras filtrarse video de infidelidad

La relación amorosa entre Nicki Nicole y Peso Pluma ha dado de que hablar tanto para los fans de cada artista como para los haters. Aun así, este martes 13 los internautas se sorprendieron al encontrar en redes sociales un video de lo que podría ser una infidelidad del cantante hacia su novia.

El escándalo puso de cabeza al mundo de la farándula latinoamericana, mucho más después de que en la entrega de los Premios Grammys en Estados Unidos, se había visto a la pareja junta y muy acaramelada. Un Peso Pluma que se encargaba de resaltar la belleza de su novia y traducirle las preguntas, de inglés a español, que le hacía la prensa.

Sin embargo, todo lo que parecía ser una fecha acercándose a un San Valentín de ensueño se tornó gris cuando en el video, que fuer grabado durante la madrugada de este lunes 12 de febrero, luego del Super Bowl celebrado en Las Vegas, Estados Unidos, el cantante mexicano aparece muy cerca de una misteriosa joven.

En el clip se aprecia a Peso Pluma caminando de la mano de una chica que no es su novia, Nicki Nicole, y adicionalmente se menciona en la descripción de la cuenta que subió el video, que el cantante la besa, a pesar de que eso no se logró ver en las imágenes.

Paralelamente a la grabación del video, lo que sí se aprecia es que quien lo está filmando intenta pasar desapercibido, pero queda al descubierto del equipo del cantante, quienes inmediatamente se acercan para pedirle que detenga la grabación.

Lo más grave, ocurre cuando minutos más tarde la repercusión llega por parte de la propia Nicki Nicole, su novia, quien decide borrar todas las fotos que tenía junto a él en su cuenta oficial de Instagram y sin hacer alguna declaración o comunicado oficial al respecto.

De hecho, en las últimas imágenes que la artista tenía con su novio, aparecía en el evento de la gala de los Premios Grammys, que tan solo fue a comienzos de febrero.

Video de Peso Pluma siendo infiel

Nicki Nicole sobre la ruptura con Peso Pluma

Tras eliminar las fotos, no tardó mucho en exponer el por qué en su misma cuenta de Instagram. La artista fue enfática en resaltar los motivos que la llevaron a tomar tal decisión, resaltando la falta de respeto por parte de su novio, hacia la cual allí no se iba a quedar.

Sobre una imagen con fondo negro, aseguró que no se dejaría faltar al respeto por parte de una persona que decía amarla. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, concluyó.

Por ahora, Peso Pluma no ha contestado a la publicación de Nicki Nicole ni al video sobre su infidelidad.