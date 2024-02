Julio Iglesia cierra acuerdo millonario con Netflix para contar su historia

Una de las estrellas más vibrantes de la música en español se tomará las pantallas digitales. Se trata de Julio Iglesias, quien recientemente cerró un millonario acuerdo con Netflix para contar su historia de vida en una serie que será proyectada en la plataforma.

Y no es para menos, ya que el artista que nació hace 80 años en Madrid, España, llegó pisando fuerte y quedándose como uno de los más importantes a través del tiempo, primero en la música anglo y más tarde abarcando gran parte de los escenarios asiáticos. Lo que en su época lo hizo el primer artista en llegar a cien millones de álbumes vendidos.

Pero la vida de Julio Iglesias no fue marcada solo por su talento para la música. El cantante fue un ícono de la belleza masculina para su momento de auge. Incluso, se especula que alcanzó a tener relaciones sentimentales con casi mil mujeres, información que años más tarde él mismo desvirtuó.

Inicios y linaje de Julio Iglesias

Antes de que su talento con el micrófono brillara como estrella naciente, Julio Iglesias ya se había encargado de que su nombre tomara relevancia. Jugó en las divisiones menores del Real Madrid y estudió derecho.

Su linaje, por supuesto, se encargó de que su apellido fuera aún más recordado. Chabeli Iglesias, su hija, es una famosa presentadora española, mientras que su hijo, Enrique Iglesias, decidió seguir los pasos de su padre, acaparando también los escenarios y siendo un símbolo sexy. Su otro hijo, Julio José, ha intentado continuar con el legado musical, sin embargo, no ha tenido tanta suerte como su hermano.

Los tres primeros hijos los tuvo con la socialité Isabel Preysler, su primera esposa. Actualmente su familia goza de un prestigioso apellido con el que se han abierto puertas en distintas áreas sociales y de alta alcurnia española.

Por otra parte, su segunda esposa, Miranda, con quien actualmente vive en República Dominicana, desde los años 90, dio a luz a Rodrigo, las mellizas Cristina y Victoria, Miguel y Guillermo.

El artista ha brillado en los escenarios, pero su vida personal no deja de ser menos agitada, por lo que aprovechó la oportunidad de un proyecto que le ofreció Netflix para contar detalles desconocidos, hasta ahora, de su vida, su etapa de formación y evolución como cantante y como hombre.

Sobre su decisión de hacer parte del proyecto, que ya está en fase de desarrollo de proceso creativo, confesó: “Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”.

Y añadió cómo lo inspiraron en la compañía para que diera su aval “Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que eran la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”.