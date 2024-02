Concursante de ‘La casa de los famosos Colombia’ revela cómo le hicieron magia negra

‘La Casa de los Famosos’ Colombia, se estrenó por todo lo grande con la participación de personajes influyentes en la industria del entretenimiento de televisión, tarimas y redes sociales y el compañerismo rápidamente tomó lugar en la casa, que, durante 4 meses, será el hogar de todos, para sacar a relucir oscuros secretos y anécdotas de sus vidas personales.

Nathalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, hace parte de la ‘Casa de los Famosos’, como una participante con mucho por contar en la historia de su vida, que para nada ha sido fácil, aunque sí admirable.

En su primera semana en la casa, la influencer recordó en el reality show lo duro que fue para ella ser víctima de hechicería, o magia negra y oscura, por parte de una “amiga” muy cercana.

'La Segura' víctima de magia negra

La influencer se reunió con Nataly Umaña y Karen Sevillano en ‘la casa estudio’, y como es habitual en ella, abrió su corazón para contarles lo que tuvo que vivir hace poco tiempo gracias a una persona muy cercana a ella y a quien consideraba s amiga, pero que estaba haciéndole trabajos de hechicería para afectarla.

“Yo con esa persona era ciega y no le hacía caso a nadie. Yo me hacía matar por ella. Y de un momento todo empezó a ponerse mal y comencé a enfermarme cada vez más. Y aunque yo tengo una condición de salud, que eso está claro, no surgía ni pelechaba por ningún lado. Además, cuando me quedaba en mi casa de Cali era fijo que me enfermaba”, narró ‘La Segura’ frente a sus compañeras.

Sin embargo, son más las personas buenas que la rodean, por lo que se valió de las sospechas de sus seres queridos para buscar ayuda de alguien que lograra contrarrestar los efectos que estaban ocurriendo en su vida y así se dio cuenta que estaba siendo víctima de un amarre.

“Duré 7 meses muy enferma, hasta que vino alguien que tampoco la quería y me dijo que yo debía tener algo, entonces que iba a traer a un señor que trabaja con San Gregorio (....) Yo estaba incrédula, pero el hombre fue muy acertado en todo lo que me dijo, sin que alguien le hubiera contado detalles que, incluso, solo sabía yo”, explicó la influencer.

A pesar de revelar algunos detalles sobre lo ocurrido, ‘La Segura’ prefirió mantener oculto el nombre de la persona que le hizo el daño y la traicionó.

“Él encontró entre una de mis almohadas, que estaba completamente sellada, una vaina amarrada. Allí había una cruz, la figura de un bebé para que tengas problemas para concebir, una cadena de oro que era de esa persona y también una imagen de la Santa Muerte. También había una figura de una culebra y tierra de cementerio (...) Luego me dijo que tenía un animal en mi cuerpo y yo no entendía”.

“A los 15 días fue a mi casa, me hizo tomar 4 botellas de aguas y beberme unas pastillas que yo misma compré en la droguería (...) Mami, yo empiezo a vomitar y veo que sale de mi estómago una cosa negra con patas, como un ciempiés”, narró la creadora de contenido, que, además, afirmó que tiene los videos de su versión de los hechos.

Enfermedad de ‘La Segura’

Nathalia ha tenido que enfrentar situaciones de alto riesgo en su salud, como lo son haber sido víctima de las consecuencias de los biopolímeros, lo que la llevó a someterse a varias cirugías dolorosas y lentas en recuperación, para extraer la sustancia de su cuerpo.

Adicionalmente, en una ocasión, fue víctima de un atentado a mano armada al ser atracada a tiros por una mujer que según se dice sería la amante de la pareja de la influencer en ese momento. Dicho atraco le dejó graves problemas en la columna.