Drogas, eventos paranormales y alienígenas | La caótica vida de Robbie Williams

El cantante británico Robbie Williams cumplió 50 años de vida esta semana, un tiempo en el que ha cosechado gloria con sus éxitos, pero también ha vivido escándalos de drogas e incluso sucesos paranormales que han llevado al extremo no solo al artista, sino también a su fans y a su círculo íntimo en que algún momento temió por su vida.

Robbie Williams nació el 13 de febrero de 1974 en Stoke On Trent, Inglaterra, Reino Unido, y desde su paso a la fama, se consolidó como una celebridad talentosa con mucho qué ofrecer. Sin embargo, su éxito se comenzó a ver opacado por episodios de oscuridad de los que solo pudo salir con la compañía y apoyo de su esposa Ayda Field.

Hace poco se conoció que el artista ha tenido episodios de depresión profunda, confirmados por él mismo a través de su documental en Netflix, en el que admitió “si no estoy en el escenario estoy en la cama”.

La ansiedad y la depresión forman uno de los cocteles más peligrosos que, mezclados en la mente de una persona, pueden llegar a generarle un daño profundo en el desarrollo cotidiano de su vida.

Con su voz en off, el artista relató parte del desarrollo de sus días: “Cuando llega la hora de dormir. Mi cuerpo dice: ‘Pues no’. Cuatro horas dando vueltas en la cama y pensando en un buen puñado de cosas. Miedo. Vergüenza. Dolor. Todo un abanico de emociones humanas. Rozo los 50. Soy padre. Tengo cuatro hijos y una mujer encantadora. Es impresionante todo lo que he experimentado en mi vida. Pero siento que el pasado me tiene cogido por el cuello”.

Distintos amoríos, fallas en sus proyectos, y hasta malas compañías generaron un cúmulo de situaciones que con el pasar de los años iba negándose a superar y a hacerles un proceso reconstructivo adecuado con ayuda psicológica, llegando a consumir sustancias que le generaron efectos secundarios adversos.

“Era adicto a la anfetamina recetada, oxicidona, adderal, hidrocodona, morfina. El mejor repertorio. No era consciente de lo que me hacía a mí mismo, ni me importaba. Y lo que pasaba era una sensación de que sería mejor si muriera. Eso es donde te llevan las adicciones”, explicó el artista.

Sin embargo, a estos problemas se sumaron situaciones de oscuridad en su vida, admitiendo que en el 2020 puso en venta su casa en Londres porque, según afirmó, “estaba embrujada”. Reconoció que el consumo de sustancias y esa casa lo llevaron tener que soportar hechos paranormales que le hicieron pensar seriamente en suicidarse, dado que sentía enloquecerse al ver seres de otras dimensiones hasta en su propio carro.

Adicionalmente, admitió sentir miedo a un ataque alienígena, una situación que lo invadió al obsesionarse con ovnis y hasta llegarse a tatuar temas referentes a los extraterrestres.

Ahora, con medio siglo bien cumplido, el artista considera que todas sus experiencias sombrías le dieron la oportunidad de darle más valor a las cosas realmente importantes, como su familia y su esposa, quien asegura ha sido “ángel” que lo salvó del infierno. “Cuando miro hacia atrás, pienso que ella fue quien lo hizo, que ella me dio una vida”.