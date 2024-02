'Parece una Kardashian' | Megan Fox causa revuelo por su impactante cambio físico

Megan Fox sorprendió a sus seguidores esta semana luego de subir impresionantes cambios en su rostro gracias a las cirugías estéticas. Sin embargo, a muchos no les agradó la nueva cara que muestra la actriz, quien, a pesar de ser una mujer naturalmente hermosa, consideran que ahora se ve muy diferente a como era antes.

Incluso, los internautas han sido desmedidos en las criticas, llegándola a comparar con un rostro similar al de las Kardashian, modificando su aspecto facial al punto de quedar casi como una de las hermanas del famoso programa ‘Keep in up whith the Karsashians’.

La actriz sigue siendo un símbolo de la sensualidad, su belleza física ha sido resaltada en todas sus formas ya que junto a su rostro angelical y su talento en las tablas hicieron el match perfecto para los productores de Hollywood, quienes no han dudado ni un segundo en darle papeles de mujer hermosa que resalten sus atributos.

Sin embargo, sus fans han quedado muy preocupados luego de que Megan Fox apareciera en una fiesta luego del gran evento del Super Bowl, en el que participaron grandes estrellas del entretenimiento en Las Vegas.

Megan Fox fue vista junto a su pareja y sus amigos con grandes cambios radicales que la diferencian de ella misma, pues, aunque su rostro no se ve mal ya no es el mismo con el que ella se dio a conocer.

Adicionalmente, no solo cambió su rostro sino el color de su cabello, sorprendiendo con un look de melena larga y palo rosa y un gigante tatuaje en su brazo. Su delgadez no ha pasado desapercibida, llegando a que algunos fans se pregunten si su estado de salud se encuentra bien, labios con bastante amplitud de volumen y nariz más delgada.

Megan tiene 37 años y es madre de 3 hijos, por lo que sus cambios físicos pueden deberse al paso del tiempo, lo que algunos de sus fans consideran normal al hacerse cirugías estéticas, mientras que otros las consideran exageradas.

es realmente inviable ser mujer en este mundo de mierda, hasta para megan fox pic.twitter.com/SLTpOxnXEZ — mu (@MuriCersosimo) 13 de febrero de 2024

no hay chance de que esa sea megan fox posta no lo puedo creer https://t.co/RLbC0sXK8Z — unidad básica taylor swift (@andromevermore) 13 de febrero de 2024