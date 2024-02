'¿Lo mismo? No, ¿para qué?' | La polémica respuesta de Rafael Nadal sobre la igualdad salarial

Rafael Nadal protagoniza nuevamente una entrevista que se vuelve polémica, en la que él trata de poner sus puntos claros referentes a las declaraciones sobre los derechos de las mujeres en el deporte. Sin embargo, esta vez la controversia se genera por lo contradictorio de unas frases con otras.

El tenista español, ganador de 22 Grand Salms inicialmente afirmó, la una entrevista concedida al medio español la Sexta, estar a favor de que las condiciones y oportunidades en el deporte sean iguales tanto para hombres como para mujeres, pero luego dijo no estar de acuerdo en cuanto al salario igualitario.

“No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No, ¿para qué?”, admitió.

Relacionado El apasionado beso que Taylor Swift le estampó a Travis Kelce tras ganar el Super Bowl

A lo que añadió: "Claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside en regalar. Reside en que, si Serena Williams genera más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más, pues, yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad".

El español no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre su feminismo: “Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista”.

Adicionalmente mencionó que tiene hermana y madre y ese término de feminista se lleva a extremos. “Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres. Lo que me molesta es que no crees que los premios deben ser iguales. En tenis, en la mayoría de los eventos son prácticamente iguales. Porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto y el tenis femenino gusta al mundo. Con lo cual es muy popular gana mucho dinero. Yo en mi deporte he apoyado todo eso durante toda mi vida”, resaltó.

En su discurso, afirma que no quiere entrar en una batalla, que su problema es la discusión y que, aunque se cree que él considera que un hombre por serlo tiene que ser más importante o ganar más que una mujer es de locos.

“Claro que, desde el sector público, en los comienzos y en la infraestructura, de entrenadores tiene que darse la misma oportunidad, pues claro. ¿Con quién crees que hablas? Después, si el 50 del mundo de tenis tiene que ganar lo mismo que Djokovic te diré que no es así porque tendremos que ir a unos estándares que todos tienen que ganar lo mismo y es otro debate”, concluyó el deportista.

@lanacioncom Rafael Nadal defendió su postura sobre los salarios de las mujeres en el deporte. 📹 El Objetivo ♬ sonido original - La Nación - La Nación