'Me dan ganas de ser infiel' | Sebastián Yatra confiesa por qué sus relaciones no duran

Sebastián Yatra vuelve a ser tendencia, pero esta vez no porr su musica sino por una confesión respecto a la verdadera razón por la que sus relaciones amorosas no duran más de un año. El ex novio de la artista argentina, Tini, dejó a sus fanáticas con la boca abierta. Algunas ya se lo esperaban y otras, en cambio, se llevaron una cruda decepción.

Cabe recordar que el artista colombiano ha protagonizado titulares respecto a su vida íntima. Sin embargo, frente a lo que algunos creían era el noviazgo del momento, con Tini Stoessel, el mismo paisa reveló cuál es el motivo por el que rompió hace casi cuatro años con la argentina.

Sebastián Yatra se animó a revelar por qué sus relaciones emocionales de pareja no duran tanto tiempo, una respuesta que sorprendió de lleno a su fanaticada, cuando aseguró que su relación más larga ha sido de apenas un año porque ser fiel no es algo que se le pueda facilitar al artista después de cierto tiempo.

También reveló que, de todos sus amoríos, las únicas veces en las que realmente se ha sentido enamorado han sido cuando mantuvo una relación con la argentina Tini Stoessel y cuando estuvo con Aitanna, con quien rompió hace poco.

En el podcast, presentado por Vicky Martín Berrocal, Yatra confiesa sin remordimiento alguno: “Yo siempre he sido fiel y mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel (...) Cuando uno está en una relación, te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”.

Por este motivo, el antioqueño de 29 años se planteó a sí mismo tener una relación abierta o con condiciones diferentes, descartando por completo asistir a un psicólogo para trabajar en su madurez y responsabilidad emocional.

“Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI (...) Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”, concluyó el cantante.