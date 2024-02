¡Cómo pasa el tiempo! Melody, cantante de 'el baile del gorila' ya es mamá

A comienzos de los 2000 una artista española, de corta edad, comenzó a brillar en Europa y su éxito traspasó fronteras hasta llegar a Latinoamérica para instaurarse como una de las pequeñas más talentosas con su éxito ‘El baile del gorila’, que por entonces trascendió con una coreografía llamativa y diferente entre niños y adultos, quienes rápidamente viralizaron los pasos de la danza.

Pero su éxito rotundo no solo se dio, en 2001, por el diferente y pegajoso ritmo de la canción, sino que se ancló mucho más en la radio por la espectacular voz flamenca de Melody, la pequeña artista del momento.

Ahora, con 33 años y una sin igual voz flamenca, la oriunda de Sevilla sorprendió a sus fans al dar a luz a su primer hijo. Melodía Ruíz Gutiérrez, como es su nombre de pila, dio su noticia a través de redes sociales en diciembre del 2023, aludiendo el, hecho de que había reservado la buena nueva de su primogénito.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción. Viene bebé a bordo. Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más. Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mí. Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición. Ya te amamos y mucho”, relató.

Y, en los días recientes, subió la fotografía más tierna mostrando el nacimiento de su hijo a través de una imagen en la que sostiene la pequeña mano del recién nacido: “Y llegó el gran día. Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón”, escribió la artista.

Cabe mencionar, que muy a pesar de su éxito, fama y talento, Melody se ha caracterizado por tener una vida reservada cuando se trata de sus relaciones sentimentales, por lo que no comparte mucho respecto al padre de la criatura.

De hecho, en una entrevista durante el programa ‘Fiesta’, la cantante habló del tema y resaltó por qué tomó la decisión de tener oculta a su pareja en redes sociales: “Tengo mi pareja y estamos los dos loquitos… No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho… Yo he elegido cantar, pero él no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y a otros que no”, mencionó la española.

En la galería de su post se le ve a la artista en la camilla del hospital en el que nació su pequeño bebé, rodeada de dos pizzas grandes, “Postparto: deseos de comer pizza”, describió en la publicación.