Chris Carpentier, jurado de Master Chef Celebrity revela las razones de su repentina renuncia al programa

El chef profesional, Chris Carpentier que se desempeñó como uno de los tres jurados de Master Chef Celebrity en Colombia, confesó por qué anunció su retiro del concurso en 2023 sin dar tantas explicaciones acerca de su decisión. Ahora, meses después, revela toda la verdad al respecto a través de una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, en la que el chileno de 50 años afirmó que el 2023 para él significó un año muy duro en cuanto a distintos temas personales.

En primer lugar, su separación de Alejandra Vallarino, tras 20 años de matrimonio que dio como frutos a Augusta, Emma, Franco y Facundo, sus hijos: “Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, confesó consternado.

Adicionalmente a su divorcio, el cocinero se encontraba atravesando un complejo estado de salud que fue incrementando en la medida en que se juntó a su físico el tema emocional de su ruptura, lo que explicó haciendo énfasis en que la carga laboral, la enfermedad y los temas emocionales fueron su peor coctel.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa”, admitió.

“También tenía a Claudia Bahamón arriba de mi espalda masajeándome y me inyectaban dos o tres veces a la semana porque dolores físicos eran terribles (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, añadió el cocinero chileno.

No dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a la fama que tenía en el programa: “Mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”, concluyó Carpentier.