Aeropuerto Internacional de Tocumen | Conozca cuáles son los objetos que más se pierden

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen es uno de los aeropuertos con mayor movimiento en toda la región. Durante el 2023, se registraron 17 millones de pasajeros y más de 2 mil 500 objetos extraviados han sido reportados en lo que va del año.

Es normal que la oficina de Objetos Perdidos del principal puerto de entrada y salida de Panamá, ubique celulares, laptops, computadores, relojes, perfumes, licores, mochilas y sombreros, cuadros y, todo tipo de artículos que los pasajeros llevan al viajar.

"Sillas de rueda, no me explico cómo una persona se va sin la silla de ruedas, muletas, recientemente nos dejaron unas ollas y otros artículos que de verdad no son muy usuales que se queden pero se les quedan a los pasajeros" señaló Edward Pittí, oficina de Objetos Perdidos del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En este depósito de objetos extraviados son custodiados por un periodo de 90 días y si no son reclamados por nadie, los mismos tomarán otros caminos.

Cuando los objetos extraviados son teléfonos celulares, equipos informáticos, electrónicos, computadoras portátiles, tabletas, etc., la persona que lo desea recuperar debe demostrar que es su legítimo dueño y desbloquear el equipo en presencia del personal de custodia.

La oficina de Objetos Perdidos levanta un acta del artículo perdido, para luego traspasarlo a la oficina de Objetos Perdidos. Aunque el acta no lleva un avalúo del bien, un porcentaje importante de pasajeros reclaman los objetos, mientras otros no.

"Aproximadamente los reclamos están entre los 19%, los artículos que se entregan y siempre hay pasajeros que sí se preocupan por retirar y reclamar sus artículos" sostuvo Pittí.

Ayudas es una de las fundaciones que este año se ha visto beneficiada con estos artículos extraviados.

"Hay muchísima ropa, estamos trabajando para un comedor infantil en Arraiján que le vamos a donar esta ropa para que haga también una venta, asi que a las finales muchos se van a beneficiar de este apoyo y agradecidos totalmente que nos hayan considerado" manifestó personal de la Fundación Ayudas.

Con información de Isaías Cedeño