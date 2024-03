Hombre golpeado durante marcha feminista pide ayuda económica para arreglar su moto

Un hombre que intentó pasar a la fuerza con su moto entre una multitud de mujeres durante la marcha feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en México, ahora está pidiendo ayuda para reparar su moto luego de que esta fuera vandalizada por un grupo de mujeres en represalia después de que el hombre agrediera a varias compañeras. En el video compartido en redes sociales se ve agresiones de parte y parte y en medio de ellas a algunas manifestantes dañando la moto del hombre, razón por la que ahora se manifestó haciendo uso de un canal de YouTube que él mismo abrió, para explicar su versión de los hechos.

Los daños a los que se vio sometido su vehículo provocaron que el sujeto pidiera ayuda para poder repararlos. Según lo relató, no solo tuvo afectaciones en su moto sino también física y emocionalmente.

Cabe añadir que en el video que se difundió en las redes sociales se ve cuando el sujeto está intentando pasar entre la multitud de mujeres. Sin embargo, unos segundos más tarde las agresiones físicas, de lado y lado, comienzan a hacer parte del clip, la moto resulta en el suelo y varias mujeres se acercan a ella para rociarla con aerosol y patearla.

En un mar de opiniones encontradas y polémica por lo que se vio en el video, algunas personas alegaron que se lo tenía bien merecido, otras rechazaron los actos de violencia en su contra y otras establecieron que no se ve del todo qué sucedió antes como para tener una opinión 100% válida.

Sin embargo, Abraham Presilla, el sujeto mexicano que se ve en el video sí salió afectado. Aparentemente intentaba pasar su moto por entre la multitud mientras el vehículo estaba apagado, luego fue agredido por las manifestantes y fue entonces cuando él respondió de igual forma.

En medio de la multitud, finalmente el hombre pudo salir y fue llevado por la policía hasta la Fiscalía, en donde estuvo durante algunas horas y más tarde lo liberaron. Aun así, su vehículo había quedado dañado, aseguró que perdió sus objetos personales y en redes sociales se rumoró que perdió su empleo.

Lo anterior hizo que una creadora de contenido de Only Fans y Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, se pronunciaran e intentaran ayudar a Presilla.

El Presilla subió un video en su cuenta de YouTube, en el que relató su versión de los hechos, que habían circulado en redes sociales, según él mostrando solo una parte de todo lo que realmente le ocurrió y además solicitó ayuda económica.

“Un grupo de personas empieza a gritarme, otras solo me insultan por gusto, mientras yo trataba de explicar que una mujer se había llevado mis llaves de la moto y que solo quería recuperarlas para seguir mi camino y marcharme cuanto antes”, relató.

“Me empiezan a encerrar, y decido marcharme sin llaves, pues total empujar mi moto hasta mi casa o al menos hasta salirme de ahí, es mejor idea que quedarme un solo segundo más, pero noto que ni siquiera me están dejando ir, me retienen la moto, no hay ningún espacio por el que pueda avanzar, me preocupo sobre mis pertenencias y seguridad y todo se detona cuando varias de ellas comienzan a agredirme físicamente, punto donde me veo amenazado y en necesidad de responder de vuelta para actuar en legítima defensa, en respeto hacia mi persona”, expresó.

El joven creó la cuenta de una página de Go Fund Me para intentar completar 380 mil dólares con los que quiere reparar los daños causados en su moto. Hasta el momento, el recaudo va por mil dólares.