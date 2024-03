Victoria Ruffo es vista en silla de ruedas y desata rumores por su estado de salud ¿Qué se sabe?

La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo volvió a sembrar preocupación entre sus fans después de que fuera vista recientemente en silla de ruedas arribando a la Ciudad de México. Al llegar al aeropuerto fue abordada por la prensa local y mientras daba algunas entrevistas se le observó cómo era atendida para trasladarla hacia su automóvil.

Las imágenes de Victoria Ruffo en silla de ruedas generaron toda clase de interrogantes entre los seguidores de la actriz que protagonizó éxitosas novelas como el "Vivo por Elena", "Victoria", "Pobre niña rica", "La madrastra".

En medio de la entrevista que le dio a uno de los reporteros, habló de una supuesta rivalidad con Lety Calderón y del nacimiento de su nieta.

“Ay no, yo quiero mucho a Lety, nos llevamos muy bien desde hace muchos años. Nosotras tenemos un humor negro, cuando me conocen saben que yo bromeo mucho… Cuando hicimos ‘En nombre del amor’ a mí me habían ofrecido la villana y a la mera hora que ‘la gente no te quiere de mala’, se voltearon los papeles”, afirmó.

Sin embargo, el hecho de que haya estado en silla de ruedas generó preocupación, pero ya había aclarado en otra ocasión, la razón por la que a veces hace uso de este elemento debido a la enfermedad que tiene.

Resulta que la actriz tiene “hernias lumbares y cervicales” que le impiden caminar distancias muy largas y por las que prefiere en determinadas ocasiones hacer uso de la silla de ruedas como método para prevenir un futuro dolor y desgaste físico.

“Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces, prefiero ir, desde ahorita, en carreritas con la silla de ruedas”, aclaró.

Cabe añadir que en el pasado había manifestado su deseo de evitar alguna intervención quirúrgica: “Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, del cuello te van estirando, son como 40 sesiones de cada uno, eso se hace para evitar operaciones”, sentenció.

La mujer habría sufrido estas hernias y molestias en su columna. Luego de sufrir algunas caídas y tener mala postura. “Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parada o sentada, he sufrido caídas de caballo y elefantes, eso lo hice de jovencita y piensa uno que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando uno es grande traen las secuelas”, concluyó.

¿Qué puede pasar si se tiene prolongadamente una mala postura?

Mantener una mala postura durante períodos largos generalmente causa ciertos tipos de molestias musculares, tensiones y, a largo plazo, también contribuye al desarrollo de problemas musculoesqueléticos, como dolor de espalda crónico o desalineaciones. Es importante mantener una postura adecuada para prevenir posibles complicaciones.

Se recomienda mejorar la postura con los siguientes mecanismos

Conciencia postural: Prestar atención a las posiciones con las que permanecer y procurar tener la columna vertebral alineada.

Ejercicios de fortalecimiento: Fortalece los músculos de la espalda haciendo pausas activas en las que los active con movimientos saludables

Estiramientos: Hacer movimientos constantes para aliviar la tensión y mejorar la flexibilidad.

Ergonomía: Ajustar los elementos con los que está la mayor parte del tiempo, como las sillas y el computador para que estén a una medida adecuada.

Cambios de postura: Procurar no permanecer tanto tiempo en la misma posición

Usar accesorios de corrección postural: Las fajas o las almohadas ergonómicas o soportes lumbares pueden ser una buena opción.