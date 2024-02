La historia de la actriz colombiana que le dio una nieta a Bob Marley

Bob Marley supo consolidar su éxito a nivel nacional e internacional, siendo oriundo de una pequeña isla, insidió en que el nombre de Jamaica fuera más reconocido por todo el mundo no solo por la belleza de sus playas, sino por ser la cuna de un artista que no contento con traspasar fronteras no pasa de moda.

Su legado musical es impresionante, pero no solamente el arte era su pasión, sino también las mujeres y el amor, por lo que dejó una amplia descendencia de 12 hijos.

Nieta colombiana de Bob Marley

Karen Carreño es una actriz y modelo colombina, nacida el 27 de septiembre de 1987, tiene 36 años y gestó su reconocimiento internacional tras su participación en el video musical ‘A Dios le pido’ del cantante colombiano Juanes, lanzado en el año 2002. Posteriormente, trabajó con grandes casas de diseño como Lacoste y Guess y participó como jurado de Colombia Next Top Model. Natal de Bucaramanga, tiene un podcast llamado ‘Anímate’, en el que brinda un espacio para abordar temas relacionados con la motivación, en el que invita a varios expertos en el tema.

Relacionado Novela inspirada en intento de asesinato a Bob Marley gana prestigioso premio

Karen conoció a Rohan Marley, el séptimo de los 12 hijos de la leyenda del reggae, Bob Marley, y junto a él construyó una bonita relación que dio como fruto a Zoé Marley, nieta del artista jamaiquino.

"Ser mamá ha sido un reto todo el tiempo. Agradezco mucho al papá de Zoé porque yo le dije cuando quedé embarazada que quería dedicarme a ser madre, no solo tenerla y salir a trabajar ahí mismo”, admitió Karen, sobre su hijita Zoé.

Rohan Marley es empresario y exjugador de fútbol gridiron, hijo de Bob Marley y Janet Hunt, nacido el 19 de mayo de 1972 en Kingston, Jamaica y quien hoy tiene 51 años.

Sin embargo, la relación entre Rohan y Karen no duró tanto como esperaban y aunque ya no están juntos ambos aseguran tener una buena relación: "Estuvimos dos años juntos y luego quedé embarazada. Había algo muy importante que era nuestra hija, entonces, en buen tono, y muy buena onda y con madurez, decidimos tener una buena relación”, expresó Karen en un programa colombiano.

Adicionalmente, admite que para ella es importante que su hija conozca sus raíces y lo importante que ha sido para la música el legado de su abuelo Bob Marley, por lo que no ha perdido oportunidad de acercar a la pequeña a la cultura jamaiquina.

“Teníamos que ir a la casa de Bob Marley, en ese lugar fue donde él nació. Zoé se subió en la cama del abuelo, es algo que no he podido olvidar, fue algo emocionante”, asegura Karen, sobre la visita que llevó a cabo en febrero del 2023, y añade: "Fue completamente emocionante y hermoso", sobre su estadía en la mansión natal del artista en Nine Mile, un pequeño pueblo jamaiquino en el que nació.