¡Es un pan de Dios! | Tío de Shakira defiende a Piqué y culpa a las redes de 'show mediático'

La ruptura de la relación de Shakira con Piqué aún sigue latente en la vida de muchas personas. Incluso dentro de su propio entorno familiar, que aún conociendo de primera mano el daño emocional que sufrió la cantante tras descubrir la peor de las traiciones de quien creyó era el amor de su vida, sorprendentemente se han posicionado a favor del exfutbolista.

Aunque para nadie fue un secreto la infidelidad de Gerard Piqué y la forma como la ejecutó, al meter en la propia casa donde vivía con Shakira y sus hijos a su amante, al parecer esto no es suficiente ofensa para el tío de la colombiana, quien en una entrevista reveló que para él no es tan grave lo ocurrido.

Cabe recordar que fue en junio del 2022 cuando el mundo entero supo de la separación de ambos. Posterior a lo que sucedieron acontecimientos como el escrutinio hacia la expareja, y la nueva novia de Gerard Piqué, Clara Chía, las entrevistas a los amigos de la mujer, las canciones de Shakira sonando en los partidos, puestas por los equipos rivales de Piqué, las canciones de la artista en las que deja en claro sus sentimientos durante y posterior a la relación con el futbolista, etc.

Y cuando la historia parecía estar a punto de pasar la página aparece un nuevo capítulo. Guillermo Ripoll, tío de Shakira y hermano de doña Nidia, la madre de la cantante, entrega una entrevista que es reproducida en los medios digitales en los que no solo habla del inicio de la cantante en la industria musical y artística, sino que también expone su opinión de Piqué, causando de inmediato polémica entre los seguidores de la colombiana.

Guillermo es un profesional de la odontología que contrario a lo que algunos consideran que ser papá es también ser responsable emocionalmente dentro de la relación de pareja y respetar a la madre de sus hijos, el tío de Shakira cree que el deportista es casi que un ejemplo a seguir.

“Piqué es una persona súper agradable, muy familiar… a nosotros nos trató muy bien, con respeto y cariño. Es un buen papá, que se comunica permanente con sus hijos”, dijo, pero no contento con exponer lo que él considera debe agradecérsele al deportista, también manifiesta que lo que pasó después fue puro “show mediático y de redes sociales”.

Adicionalmente, dio a entender que mucho del contenido que se difunde en los medios digitales no tiene absoluta veracidad, por lo que podrían ser puestas en tela de juicio algunas noticias sobre la relación de ambos famosos y la llegada de Clara Chía a la vida de Piqué.

La entrevista se volvió polémica porque algunos seguidores de la cantante manifestaron en las redes sociales que no se puede minimizar el impacto que tuvo en la vida de Sasha y Milan, hijos de Shakira y Piqué, la infidelidad que cometió su padre y considerarlo "buen papá" después del mal ejemplo que dio.

"Como se nota que por ser hombre minimiza el impacto y los daños colaterales que causa una infidelidad en los niños", o "No se puede considerar buen padre a una persona que daña el hogar", o "qué descaro, con esa familia para qué enemigos", o "quiéranse lo suficiente para que que nadie intente manipularles haciendo creer que una infidelidad debe pasarase por alto", son algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sociales.

¿Qué dijo el tío de Shakira sobre sus inicios como cantante?

Admitió que fue desde muy temprana edad que la colombiana se sintió atraída por la música. “‘Tío, ven y te canto, pero me das tanto dinero’, me decía, y me cantaba ‘Gafas Oscuras’ y otras que ella, siendo una niña, componía”, aseguró, que le decía su sobrina Shakira cuando era solo una niña.

“Cuando la persona está empezando, tú tienes el contacto más cerca. Cuando la persona va creciendo, por sus compromisos, hay un aislamiento. Pero cuando nos encontramos en Barranquilla o en Miami; o de pronto nos hacemos una llamada, es como si nos hubiéramos visto ayer”, aseguró, mientras también admitía que no se ve tan seguido con ella.

“Ella es una persona que ha hecho bastante por los niños y la educación. El corazón se pone muy henchido. Ella ha compartido su éxito con los niños, ha hecho colegios y ha estado pendiente de su fundación, Pies Descalzos, no la ha dejado caer y la sigue proyectando. Shakira ha logrado todo con esmero, trabajo, respeto, dedicación, me siento muy orgulloso”, concluyó.