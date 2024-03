Daddy Yankee da su primera prédica como pastor evangélico: 'Dios me envió un verdugo'

El famoso artista reggaetonero, Daddy Yankee, quien se retiró recientemente de los escenarios y la industria musical, debido a lo que atribuyó como un encuentro con Jesucristo y el cristianismo, dio a conocer uno de los golpes más duros que tuvo en su vida. El puertorriqueño, que llenó estadios en sus conciertos y giras a nivel internacional, ya había manifestado su deseo de dar un paso al costado, aun cuando es representado y reconocido a nivel global como uno de los exponentes más importantes del género urbano.

Ahora, el artista habló del punto de quiebre que le cambió por completo la estructura de su vida y el motivo por el que los cimientos sobre los que estaba creciendo exponencialmente nunca lo llenaron del todo.

El artista reconoció que pensaba que nada ni nadie lo iba a detener en ser el mejor y una leyenda del género lleno de éxitos y premios. Sin embargo, admite que fue Dios mismo quien le dio el impacto más grande que haya podido tener.

"Él me dijo, 'te voy a enviar un verdugo', eso no lo vi venir, jamás y nunca... Me envió un verdugo llamado la salud", según lo relató el cantante, fue justamente su salud la que se vio afectada y en medio del dolor y el miedo conoció a Dios.

"Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, estoy en el hospital al borde de la muerte, un pie aquí y un pie allá... Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones y les puedo hablar de la experiencia de lo que ve el ángel de la muerte, de sentirlo ahí", admitió.

Relató que cuando era joven fue víctima de disparos que pudieron arrebatarle a temprana edad sus sueños: "Me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro, Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?... Yo sé lo que es la muerte y estar en la camilla de un hospital al borde de la muerte también”, sentenció.

Adicionalmente, reveló que fue justo en el momento en el que vio que solo podía morir en el que decidió dar un paso que jamás se le había pasado por la cabeza, prometiéndole a Dios que si lo dejaba estar más tiempo en la tierra iba a cambiar su propósito para servirle a Él: "Si me revives y me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir", añadió.

En un video que el mismo compartió en sus redes sociales y que rápidamente se viralizó, el artista boricua hizo un llamado a los exponentes de la música y a las personas que estaban presentes en el auditorio, en lo que considera ha sido un llamado de consciencia que le llegó a él a tiempo: "Aún aquellos que rechazan a Dios, reciben su sustento. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos", concluyó.