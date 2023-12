Don Omar y Daddy Yankee ponen fin a su histórica rivalidad con emotiva dedicatoria

Pocas rivalidades han marcado la historia de la industria musical como la protagonizada por Daddy Yankee y Don Omar, dos de los más grandes exponentes del reguetón que por años vivieron enfrentados por la corona del género urbano. Sin embargo, con el anuncio del Big Boss de retirarse de la música para dedicarse a los caminos de Dios, la reconciliación finalmente ha llegado entre los artistas, poniendo fin a una enemistad que se agravó a partir del 2015.

El fin de la disputa inició el pasado 3 de diciembre en el último concierto que Daddy Yankee dio en su natal Puerto Rico. Mientras interpretaba el remix de "Hasta Abajo", canción que ambos grabaron en el 2010 y que se convirtió en un éxito mundial, el "Cangry" dedicó unas palabras para Don Omar: “Los insuperables, Dy y Don Omar. Respeto bro donde quieras que estés también”.

Una vez concluida su actuación, Yankee anunció al público su decisión de dedicar su tiempo y vida al cristianismo. Este mensaje llegó a los oídos de Don Omar, quien le respondió por medio de su cuenta de Instagram, dedicándole un emotivo mensaje cargado de un profundo respeto y admiración.

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música”, expresó William Omar Landrón Rivera.

Don Omar también le agradeció a Ramón Luis Ayala por los buenos recuerdos que crearon y espera que en un futuro cercano ambos puedan tener un “último round” musical.

“Gracias por colaborar y por competir pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”.

La respuesta de Daddy Yankee no tardó en llegar, quien también le dedicó un extenso mensaje en su perfil de Instagram, agradeciéndole la oportunidad de poder hablar y dejar atrás la rivalidad que por tanto tiempo los separó.

"William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón. Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento".

Así mismo, el Cangry reconoció el enorme aporte de Don Omar al género urbano, agregando que para él era importante compartirle su testimonio de fe.

“En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor! Te espero de este lado! Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus fieles seguidores”.

¿Cuándo surge la rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar?

Algunos conocedores del género urbano afirman que la rivalidad comenzó desde los inicios del reguetón a mediados de los años 90'. Sin embargo, en varias entrevistas, ambos artistas coincidieron en que su distanciamiento se dio en 2015 con la famosa gira "The Kingdom".

Sin embargo, varios años antes de este suceso, ambos cantantes ya habían entrado en una espiral de enfrentamientos y "tiraderas" por la corona del reguetón. Aquello tomó una relevancia importante en la escena musical, por lo que los artistas decidieron poner fin a la rivalidad en 2008 con una serie de colaboraciones que se convirtieron en éxitos mundiales.

Es así que en 2015, los dos acordaron hacer una gira internacional denominada ‘The Kingdom’, la cual fue una especie de versus, donde ambos demostraban en el escenario quién cautivaba más al público. El tour contemplaba 60 conciertos que se realizarían a lo largo de 2 años en Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Sin embargo, durante el inicio del tour se presentaron irregularidades que llevaron a los artistas a acusarse mutuamente de perjudicarse para sacar ventaja ante el público. El climáx de la enemistad llegó el 9 de mayo de 2016 cuando Don Omar abandonó la gira luego de presentarse en Las Vegas. Posteriormente, el cantante afirmaría que el equipo de Yankee había desconectado las consolas de audio en el momento en que a él le tocaba presentarse, lo que provocó un retraso en su show. Después de eso, los artistas nunca más cruzaron palabra hasta ahora.