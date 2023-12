Daddy Yankee se despide de la música y anuncia su conversión al cristianismo

Con un rally de cuatro conciertos en su natal Puerto Rico, la tierra que lo vio convertirse en el artista urbano más influyente de la historia del reguetón, Daddy Yankee puso punto final a su carrera musical de casi 30 años haciendo una impactante revelación sobre su futuro.

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, inició diciendo Ramón Luis Ayala en un mensaje de casi tres minutos, tras concluir su último concierto en el mítico Coliseo de San Juan, Puerto Rico.

En marzo de 2022, el Big Boss sorprendió al mundo de la industria musical al anunciar su retiro de los escenarios en medio del lanzamiento del que luego se convertiría en su último álbum de estudio, “Lengendaddy”, que contó con la colaboración de artistas como Sech, Myke Towers, Bad Bunny, Rauw Alejandro y Natti Natasha. Desde entonces, Yankee se embarcó en una gira mundial que finalizó este fin de semana en su isla querida ante más de 100 mil fanáticos a quienes les agradeció el cariño, respaldo y reconocimiento a una carrera que cambió el género urbano para siempre.

En Puerto Rico ofreció sus últimos conciertos que iniciaron el pasado jueves 30 de noviembre y se extendieron hasta el domingo 3 de diciembre. El espectáculo contó con la participación de invitados de la talla de Luis Fonsi, Rauw Alejandro, Zueleika Rivera y el productor Dj Luian. Sin embargo, en el clímax de su última presentación, el artista hizo una confesión que dio luces sobre la verdad detrás de todos los rumores con relación a la supuesta crisis matrimonial con su esposa Mireddys.

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”, expresó el Cangry, para luego anunciar que a partir de la fecha inicia una nueva vida entregada a Jesús.

"Este día para mi, es el más importante de mi vida… esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mi y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho.”

Daddy Yankee finalizó su mensaje anunciando que de ahora en adelante todo el éxito y la fama que Jesús le entregó durante su carrera musical será ofrecido al reino y espera que los fanáticos que lo siguieron durante todos estos años lo sigan acompañando en este nuevo comienzo.

“Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Así mismo, Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin, llegué a la meta. Soy libre. Amén!”.

A finales del mes de octubre empezaron a correr rumores de separación entre el cantante y su esposa Mireddys González tras más de 30 años de matrimonio. Las especulaciones surgieron luego que la pareja eliminara de sus redes sociales las imágenes en las que aparecían juntos.

No obstante, medios puertorriqueños revelaron que Daddy Yankee y su esposa estaban en una "transición" religiosa que explicaba su situación como pareja. El programa 'Lo sé todo' de Puerto Rico aseguró que la pareja estaba "tratando de estar en medio de una transición" tras el retiro del cantante del mundo de los escenarios y la música.