¡Idéntico a ella! Marc Anthony y Nadia Ferreira muestran por primera vez el rostro de su hijo

Marc Anthony y su esposa, Nadie Ferreira, decidieron dar a conocer, por primera vez, el rostro de su pequeño hijo. La pareja lo hizo oficial a través de sus redes sociales oficiales, en las que los usuarios y seguidores de ambas celebridades exaltaron la belleza del bebé.

No cabe duda de que Marc Anthony es todo un casanova, que ha tratado de exaltar la belleza femenina y el amor que ha tenido por todas sus novias y esposas, por lo que no podía haber dejado pasar la oportunidad para resaltar los dotes tiernos de su más reciente hijito.

Ambas celebridades contrajeron nupcias el 28 de enero del 2023, en una ceremonia esplendida de la que se compartieron videos en redes sociales en los que la estrella de la salsa, Marc Anthony, lloraba mientras su prometida iba caminando hacia el altar, una imagen que es frecuente en el artista cuando está enamorado.

Cabe mencionar que es el sexto hijo de Marc Anthony y el primero de la modelo. Ahora, su bebé cumplió mes y ambos aprovecharon para mostrarlo en redes sociales con una hermosa foto en la que se puede apreciar la carita del menor.

Con un outfit digno del hijito de las celebridades fue fotografiado luciendo, ropa con tonos claros, un gorrito y sneakers blancos Nike, el pequeño posa en su camita iluminando con sus ojos claros la fotografía. “Felices 9 meses mi todo, mami y papi te aman”, escribieron ambos en sus redes sociales.

El pequeño bebé nació el pasado 18 de junio y tiempo después se dio a conocer el sexo de la criatura gracias a una publicación que hizo la madre de Nadia Ferreira.

Aunque todavía no se conoce oficialmente el nombre del menor, algunos medios coinciden en que habría heredado el mismo nombre de su padre, algo que podría haber sido confirmado por la misma madre del menor, quien en una entrevista dijo que al niño le dicen de cariño “marquito”.

“Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”, añadió la modelo.

En redes sociales, los fans del cantante de 55 años no desestiman que pueda seguir teniendo más hijos con la modelo, dado que ella es muy joven y este apenas es su primer bebé.

“Qué bonito mini Marc”, "Saco los ojos de la mamá", "Es el bebé de la más hermosa del mundo, ¿cómo no iba a ser hermoso?", "La foto más esperada", "Paraguay ganó", "Es una belleza", "Definitivamente es el príncipe", “Ahora que encarguen el segundo para que se hagan compañía como los hijos que le dio a Jennifer López”, “Qué bebé más precioso y guapo como sus padres”, son algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sociales felicitando a la pareja y reconociendo lo legendario que es el artista boricua en el amor.