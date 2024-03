Milan, hijo de Shakira y Piqué, debutó como baterista con su propia banda de rock

Milan, el hijo mayor de Shakira, heredó de su madre el gusto por el arte musical. A su corta edad, hace parte de una banda en la que actúa como baterista y por supuesto su presentación con ella no podía pasar desapercibida en redes sociales, en donde se hicieron virales los videos no solo del look y talento del menor, sino de la reacción de la artista ante la presentación del chico.

En su debut como baterista de una banda juvenil de rock que se presentó en el Hard Rock Café de la ciudad de Miami, en donde Shakira reside junto a sus hijos desde su separación del futbolista español Gerard Piqué en 2023, el menor hizo su aparición musical por primera vez frente a un público que supo dominar a la perfección.

Milan Piqué Mebarak ya había demostrados sus dotes en la música participando en una de las más recientes canciones de su madre Shakira, Acróstico. Sin embargo, su talento en la batería fue por primera vez visto en estos días y desde luego compartido en redes sociales mostrando su desenvolvimiento escénico, gracia, outfit y por supuesto talento con las baquetas.

El chico que apenas tiene once años vistió una camiseta sin mangas color negro, pantalón negro y el pelo en punta hacia arriba, al mejor estilo punk y rememorando los inicios de su madre en el rock pop.

La reacción de Shakira, quien estaba presente entre el público, no pudo ser más emotiva, ya que sin contener las lágrimas de orgullo enterneció mientras apoyaba a su pequeño, quien estaba en el escenario enamorando a sus primeros fans. Vale la pena mencionar que Milan a su corta edad ya muestra rasgos de belleza muy dignos de su madre.

Aunque Shakira claramente intentó pasar desapercibida, llegando al sitio con gafas oscuras y su habitual ropa relajada y holgada, fue fácilmente reconocida por sus seguidores. Sin embargo, trató de mantenerse al margen para que fuera su hijo quien brillara esa noche.

Milan acabó su repertorio y se dirigió hacia su madre para abrazarla. Shakira aplaudió y reaccionó como típica madre latina con besos y abrazos desmedidos demostrando orgullo hacia su hijo.

En la red social de X, los usuarios destacaron el enternecedor momento familiar y el nacimiento de una estrella de la música con comentarios como: “Milan, hijo de Shakira tiene más talento que los reggaetoneros que tanto aclaman hoy en día, que niño tan talentoso y audaz”; “Definitivamente Milan heredó el talento de @shakira para la música”; “Piqué lo pierde todo, el que podría haber sido futbolista toca música como la madre”; “Felicitaciones para Milan”.

Shakira ya había dado pistas de lo que se viene con su hijo en lo que respecta a la música. En entrevista con The Times, la colombiana afirmó: “Cuando su padre y yo estábamos pasando por este proceso de separación, Milan escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar”.