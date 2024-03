Brenda Song revela el lado menos conocido de Macaulay Culkin

Una de las parejas más ilustres de Hollywood ha sido la conformada por dos estrellas de las películas y series infantiles, Brenda Song y Macaulay Culkin, quienes ya tienen dos hijos. Justamente, la actriz habló de cómo ha sido su relación y cómo conllevan su hogar con los pequeños.

En los años recientes, Brenda Song y Macaulay Culkin les dieron la bienvenida a sus dos hijos. El primero llegó en abril del 2021 y el segundo en marzo de 2023 y aunque las incorporaciones de dos miembros podrían haber cambiado del todo la vida de ambos, decidieron que serían unos padres vigorosos que no perderían oportunidad para mantener la llama entre los dos siempre encendida.

Brenda se caracteriza por ser una mujer que no quiere perder su independencia ni sus sueños personales por ser mamá, sino que quiere mantener ambos proyectos en paralelo funcionando a la perfección. Por lo que desde el comienzo tenía claro que la relación con Macaulay tendría que estar forjada sobre la complicidad entre ambos: "El equilibrio siempre es difícil, pero, ya sabes, sólo tienes que hacerlo funcionar", mencionó.

Incluso, en el lanzamiento de su línea Multi-Active, la actriz y empresaria, muy consciente de los sacrificios, resaltó que siempre ha tenido claridad de sus objetivos, lo que hace mucho más fácil darle estructura al hecho de ser madre y empresaria al mismo tiempo: "Una cosa que siempre he dicho es que, para poder ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor yo, y parte de eso es trabajar, salir y seguir disfrutando de la vida", apuntó.

Macaulay no es tan distinto. Al encontrar en Brenda y sus hijos su polo a tierra logro hallar también paz y felicidad en placeres simples, como estar en casa acompañados disfrutando en familia: "Realmente no salimos de casa", bromeó la actriz. "Comemos, comemos y pasamos el rato. Pasamos mucho tiempo juntos, cuando tenemos tiempo libre nos gusta salir a comer", aseguró.

Aunque por ahora sus hijos están creciendo lejos de la fama, ambos actores son conscientes de los gustos de los pequeños y resaltaron a su personaje favorito de la farándula, que resultó ser un cantante: "A mis hijos les encanta Ed Sheeran, eso es lo que escuchan, no bromeo".

Aunque la pareja trata de mantenerse al margen de los eventos populares, hace poco decidieron compartir en familia un momento histórico, bien merecido y emblemático para Macaulay, la ceremonia del Paseo de la Fama, en donde el actor, estrella de Home Alone, recibió su estrella y aseguró en su discurso el agradecimiento a la mujer que le cambió la vida, Brenda Song, con quien se comprometió en 2022.

"Tú lo eres absolutamente todo", le dijo en su discurso Macaulay a Brenda mientras la actriz trataba de contener las lágrimas, "Eres mi campeona. Eres la única persona hoy más feliz por mí que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. "Me has dado todo mi propósito. Me has dado una familia".

Y cuando la prensa y los fans creían que no podía ser más dulce, el actor añadió: "Después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas", momento en el que Brenda no pudo dejar de sollozar.