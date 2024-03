'Yo no sé qué estaba pensando' | Ozuna se le va en contra a Piqué y le tira tremenda pulla

Tras el exitoso lanzamiento del nuevo álbum de la cantante colombiana, Shakira, titulado ‘Las Mujeres ya no lloran’, la artista decidió hacer todo un eco de su nuevo proyecto logrando por supuesto acaparar los tabloides a nivel internacional. Sin embargo, parte de lo que generó una ola mucho más grande fue el apoyo que recibió de algunos colegas como Ozuna, quien escribió en su cuenta de Instagram un comentario en apoyo a la nueva producción de la barranquillera y directamente en contra de los actos de su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Para nadie es un secreto que la relación entre ambas celebridades, Shakira y Piqué se rompió después de que se filtraran videos de las aparentes infidelidades del futbolista, quien aún continúa siendo pareja de Clara Chía, directa implicada en la ruptura.

Posteriormente, Shakira se trasladó a Miami con sus dos hijos y recientemente acaba de lanzar su álbum. El evento reunió a muchas celebridades de la industria musical y generó todo tipo de reacciones en apoyo a la cantante, quien volvió a hacer música tras haberse alejado para mantener su foco en la relación con el padre de sus dos hijos.

Con la participación de varios artistas con los que tuvo colaboraciones, entre ellos el puertorriqueño Ozuna, Shakira posó más feliz que nunca y agradeció a quienes la han apoyado en su dolorosa etapa emocional y posterior éxito musical. Justamente, el boricua, quien estuvo en el lanzamiento del álbum compartió un contundente mensaje hacia Gerard Piqué, expareja de la colombiana.

“Yo no sé qué estaba pensando #Pique mira está Diosa una reina muy bella Shakira. FELICIDADES MI SHAK”, escribió el artista de género urbano en la descripción de una fotografía junto a la cantante colombiana, en la que se les ve a ambos felices en el lanzamiento de ‘Las Mujeres ya no lloran’.

Por supuesto, tras el comentario del reggaetonero, se generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, no solo de los seguidores de la cantante sino también de él y de Piqué: “El verdadero el que tenga miedo a morir que no nazca”; “Pero acaso Piqué ha pensado alguna vez en su vida?”; “Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya”; “Jajaja nadie más directo que Ozuna”; “Una indirecta, pero bien directa con todo y nombre a Piqué”, fueron algunos comentarios de los fans.

Ozuna colaboró en la canción ‘Monotonía’ de Shakira, una canción que por supuesto hace parte del nuevo álbum y que ya supera los 298 millones de reproducciones en la plataforma digital de YouTube.

Desde el lanzamiento de su nuevo álbum, el 21 de marzo, la producción ya acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales.