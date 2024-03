Megan Fox y Machine Gun Kelly continúan posponiendo sus planes de matrimonio

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly continúa su lucha por mantener la unión entre ambos. La pareja ha tenido una turbulenta tormenta de ires y venires dentro de su noviazgo, desde rupturas, tiempos indeterminados, pérdida de un bebé, aplazamiento de boda, etc.

Las celebridades se conocieron a comienzos del año 2020, cuando la actriz Megan Fox había terminado recientemente su matrimonio de 10 años con Brian Austin Green, con quien tuvo tres hijos. Por su parte, el rapero Machine Gun Kelly, estaba en el punto más alto de su carrera musical.

La pareja se comprometió dos años después, en un evento que generó todo tipo de controversias cuando se les vio a ambos llevando a cabo un inusual ritual de amor en el que bebían la sangre del otro con la intención de afianzar con intensidad sus sentimientos y su conexión perpetua.

Posteriormente, el rapero Kelly compartió la imagen de un hermoso anillo de compromiso creado por el joyero Stephen Webster, que tenía las piedras de nacimiento de ambos, una esmeralda colombiana verde y un diamante, ambas se unían y formaban el diseño de un corazón. Adicionalmente, el rapero explicó que la joya estaba diseñada para separarse en dos y se une con un imán, tiene bandas en forma de espinas que hacen doler al intentar quitarse, atribuyéndolo a que “¡El amor es dolor!”.

Sin embargo, un año después, la pareja se dio un tiempo y para entonces, las fuentes cercanas a ambos mencionaron que se trataba de un problema de confianza el uno por el otro, además de toxicidad en la relación.

Megan Fox perdió un embarazo a sus 37 años y buscó apoyo en terapia y comunicación para que resolvieran sus problemas. La relación no dejaba de ser intensa y paralelamente dolorosa, el golpe del aborto había desequilibrado mucho más a la pareja.

“Cuando era más joven tuve un embarazo ectópico, pero no con alguien de quien estaba tan enamorada”, dijo la actriz en su momento y también aseguró que el componente amoroso con Kelly “hizo que el aborto fuera realmente trágico, me dejó mucha pena y mucho sufrimiento”.

Sin embargo, aunque se les continúa viendo juntos en eventos públicos, recientemente una fuente cercana a la pareja reveló que no todo es color de rosa entre ambos y básicamente la relación tambalea de un hilo, posponiendo por completo sus planes de boda.

“Todavía hay un montón de problemas de confianza entre ellos y es muy tóxico. No pueden mantenerse alejados el uno del otro y hay mucha historia entre ellos”, fueron las palabras de la fuente para la prensa local, People, quien además se refirió a que no son buenas las expectativas que giran en torno al romance: “no parece que ninguno quiera renunciar al otro”, mencionó, la fuente haciendo énfasis en que no piensan separarse, pero tampoco mejora la situación entre ambos.

“Nunca retomaron los planes de boda ni llegaron a un punto en el que pudieran pensar en casarse de verdad”, dijo otra fuente cercana a la pareja el 22 de marzo para People.