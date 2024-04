Filtran el tenso video policial donde Elizabeth Gutiérrez acusa a William Levy de tener otra mujer en su casa

La mediática separación entre los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez no ha parado de dar titulares. Ahora se conocieron videos de una de las veces que la policía acudió a la vivienda familiar por un confrontamiento doméstico entre las partes.

Fueron los mismos agentes de la policía quienes grabaron los videos, lo cual está dentro de su protocolo en casos como estos. Los clips fueron filtrados casi al tiempo en el que se conocieron algunos documentos que establecen que al menos cuatro veces la pareja de actores se vio en la necesidad de llamar a las autoridades.

En esta oportunidad estaba de por medio su hija Kailey, quien decidió vivir con su madre y mostrarse de lado de Elizabeth en varias ocasiones. La chica acudió con Elizabeth a la vivienda ubicada en la ciudad de Davie al sur de Florida, el 2 de marzo.

Allí fue donde Elizabeth, quien ya estaba separada de Levy, llamó a la policía argumentando que había llegado a la casa y que, según el testimonio de su hija Kailey, William estaba con otra mujer.

Según los registros Elizabeth y su hija asistieron para sacar una ropa de Kailey. La madre esperó afuera de la casa y después recibió la alerta de su hija, quien le aseguraba que su padre estaba con otra mujer en la habitación principal y que cuando ella intentó entrar Levy la empujó para que no lo hiciera.

Cuando llegaron las autoridades grabaron un video que muestra a Elizabeth afirmándoles: "Está en mi casa y hay otra mujer ahí. Él se ha metido algo y tiene una mujer ahí".

Luego se escucha en la puerta de la casa a Levy diciendo que quiere que lo dejen en paz, a lo que su hija Kailey responde: "No, tú déjanos en paz".

Elizabeth solicita a los agentes acompañamiento para sacar a la supuesta mujer y ellos le dicen que no pueden acceder a eso: "Quiero verla, es mi casa y es mi papá", insiste Kailey y añade “Vi una chica, vi sus piernas corriendo y él me decía; "No soy como tu mamá”.

"Lo tengo bloqueado en el teléfono porque siempre me está insultando, piensa que estoy con otro", afirmó Elizabeth.

Finalmente, los agentes entran a la vivienda solos, imágenes que no pudieron ser divulgadas al grabarse dentro de una propiedad, y al salir de allí le informan a Elizabeth y Kailey que no encontraron a nadie en la casa además de Levy.