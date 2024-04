Dakota Fanning revela que Tom Cruise le envía un regalo de cumpleaños desde que grabaron War of the Worlds

Dakota Fanning reveló su hermosa amistad con Tom Cruise, desde que juntos grabaron War of The Worlds en 2005, añadiendo el hecho de que desde entonces el actor le envía un regalo cada vez que ella cumple años. La actriz cumplió 11 años cuando ya conocía al actor y desde ese momento recibió su primer obsequio de parte de él, un celular Motorola Razr, que a su corta edad le sacó el mayor provecho posible a pesar de que no tenía tantos contactos.

“No tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento, pero me encantó”, dijo la actriz.

También dijo que este fue uno de los mejores regalos que recibió, quizá no por el valor económico sino por el detalle de que fue Tom Cruise quien se lo dio cuando ella apenas era una niña.

“Oh, Dios mío, estaba tan emocionada. No tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento, tenía 11 años. Pero me encantó tenerlo. Me encantó. Me sentí tan genial”, recordó la actriz.

También mencionó que el detalle de darle un regalo en cada uno de sus cumpleaños se ha vuelto una constante en Tom, por lo que valora el acto como una muestra de que su amistad prevalece, aunque no estén todo el tiempo grabando juntos.

“Tom me envía un regalo de cumpleaños todos los años, y lo ha hecho desde ese cumpleaños”, relató Dakota, señalando que el más reciente lo recibió hace poco en su cumpleaños número 30.

La actriz ha cultivado una carrera intachable en la que su nombre está dentro de los más reconocidos de la industria cinematográfica. Sin embargo, hay un punto que le hace falta cumplir para que sus sueños se hagan realidad, ser madre.

“Ser actor es una gran parte de mi identidad. Realmente no sé quién soy sin ello… Pero también tengo el deseo de configurar mi vida y mi carrera de manera que siempre tenga una opción”, dijo Fanning.