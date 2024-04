Kaká rompió el silencio sobre su exesposa: 'Hice de todo para que el divorcio no ocurriera'

El legendario futbolista brasileño, Kaká, rompió su silencio tras las declaraciones de su exesposa, en las que la mujer admite que la razón de su divorcio fue porque “él era demasiado perfecto”. Hubo muchas especulaciones respecto al divorcio entre Kaká y su esposa, que ocurrió durante 2015, entre ellas establecían infidelidades un lado y el otro, pero fue la propia mujer la que recientemente reveló que su exmarido había sido un ser humano intachable.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, dijo Caroline Celico, su exesposa.

Luego de disipar las dudas sobre la ruptura, en la que ambos tuvieron por frutos a dos hermosos niños, Luca e Isabella, el tema se convirtió en tendencia de redes sociales, en donde en gran medida criticaban a la mujer por terminar la relación bajo esos argumentos.

Kaká rompió su silencio y abordó el tema dando mayores detalles de lo que ocurrió en esa época y sin duda alguna generando más suspiros entre sus fans y admiradoras, quienes en redes sociales mencionaron “Dios le da pan al que no tiene dientes”, como uno de sus comentarios haciendo referencia a lo injusto del asunto.

“En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’”, expresó el exfutbolista.

También añadió que él hizo todo lo que estaba en sus manos para luchar por la unión familiar, más aún porque al ser un hombre de fe cristiana, consideraba que debía respetar los fundamentos matrimoniales que según su fe están en las escrituras.

“Leí un libro de 40 días llamado ‘Prova de Fogo’, que es genial y recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano, ya que nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar’”, dijo Kaká.

Finalmente comprendió que la lucha no debía ser solo suya, sino también de su pareja, así que no la obligó a quedarse con él y la dejó ir.