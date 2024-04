Wendy Guevara confesó por qué no quiere hacerse una vaginoplastia

La influencer mexicana Wendy Guevara dio una entrevista en la que reveló la razón por la que no se quiere hacer una vaginoplastia. Querida por muchos y odiada por otros, Wendy Guevara se ha convertido en un ícono en México que llama la atención no solo por ser una persona trans, sino por su inigualable forma de ser, que entre muchas cosas genera risas.

La creadora de contenido, que ganó el reality show La Casa de los Famosos edición México, se convirtió en la primera persona trans en levantar el premio de este tipo de competencias en el país azteca.

A pesar de que tiene algunos detractores, ella ha mantenido la calma con varios de ellos. Justamente con el presentador Gustavo Adolfo Infante, con quien tuvo conflicto en el pasado, decidió hacer las paces y otorgarle una entrevista para su canal de YouTube. En este espacio Wendy Guevara se sinceró sobre temas que en el pasado no había tocado, prefiriendo evitarlos para no verse sometida al escrutinio público. Sin embargo, ahora está más fuerte y decidida por lo que los quiso abordar con tranquilidad.

Wendy relató que sus preferencias sexuales las fue despertando durante su adolescencia, por lo que no fue raro para ella que quisiera experimentar con la transición de hombre a mujer. Sin embargo, fue en la adultez cuando puedo hacerlo ya que cuando quiso inicialmente no pudo porque no contaba con el apoyo de su familia.

Gracias al dinero que ahorró del trabajo en redes sociales Wendy Guevara se sometió a su primera intervención quirúrgica, haciéndose unos implantes mamarios y luego, tras ganar La Casa de Los Famosos México comenzó su tratamiento hormonal para cambiar de sexo.

Puntualmente, sobre realizarse el procedimiento doloroso de una vaginoplastia confesó: “Hay chicas que son transgénero que se hicieron la vaginoplastia, aquí en México conozco varias y se les ve muy bonita y todo, pero la neta, a mí sí me gusta verme en el espejo y me gusta tener pene y bubies (senos), a mí me encanta”.

Aun así, no descartó la opción de que si algún día le entran ganas pues se somete a la operación: “Si un día se me antoja, pues me la mocho (el pene)”, aseguró.