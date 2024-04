Hija de Wynonna Judd fue acusada de solicitar prostitución: 'No tenía sus partes cubiertas'

Grace Kelley, la hija de 27 años de la famosa cantante de country Wynonna Judd, fue arrestada y acusada por las autoridades estadounidenses por solicitar prostitución.

Esta acusación de "solicitar prostitución" se refiere al acto de pedir, invitar o intentar contratar a alguien para realizar actos sexuales a cambio de dinero u otros bienes materiales. Este cargo puede aplicarse tanto a la persona que ofrece dinero o bienes a cambio de servicios sexuales, como a la persona que acepta realizar dichos servicios a cambio de compensación.

Es importante destacar que las leyes relacionadas con la prostitución pueden variar significativamente de un estado a otro en Estados Unidos, así como también las sanciones y consecuencias legales asociadas con esta acusación.

En algunos lugares, la simple solicitud de prostitución puede ser considerada un delito menor, mientras que en otros puede ser tratada como un delito más grave, especialmente si hay circunstancias agravantes, como la explotación de menores o el tráfico sexual.

Consciente de esto, Grace fue detenida en Alabama por exhibicionismo y obstrucción de operaciones gubernamentales, siendo acusada de solicitar prostitución al tener un cartel con el que al parecer estaba mencionando el cambio sexual a cambio de dinero.

“Ella no estaba vestida apropiadamente. Ella no tenía sus partes cubiertas que necesitaban ser cubiertas. Y estaba sosteniendo el cartel de 'Ride for a Ride' mientras estaba en ese estado, con los conductores pasando mientras ella estaba mostrándose", mencionó a los medios de comunicación PK Johnson, el jefe de la policía local.

El agente también dijo que la mujer, quien tiene una hija pequeña: “discutía y se negaba a cooperar de ninguna manera con los agentes".

Por lo pronto, Grace enfrentará su primera citación a la corta el 25 de abril por exponer sus senos y la parte inferior del cuerpo en una concurrida intersección de la Interestatal 65 y la autopista 14 en Millbrook, Alabama.

Aunque hasta ahora la cantante Wynonna Judd no se ha pronunciado sobre el tema, en el pasado dejó claro que confía en su hija: "Grace será la primera en decir: 'Mamá, no fue exactamente así como sucedió. No se trata de juzgar, se trata simplemente de llamarme la atención cuando me pongo demasiado grande para mis pantalones, como dicen. Y Grace es la que lo hace".