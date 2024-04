Madre e hija fueron arrestadas por aplicar "inyecciones ilegales" en las nalgas de sus pacientes

Una madre y su hija fueron arrestadas en Texas bajo acusaciones de inyectar sustancias en las nalgas de algunos de sus pacientes sin estar autorizadas ni ser profesionales en esta rama.

Consuelo María Dal Bo, de 56 años y su hija Isabella Dal Bo, de 18, han sido acusadas de ejercer medicina sin licencia, luego de que tras una exhaustiva investigación los agentes en cubierto determinaran que en efecto lo hacían a través del suministro y puesta de inyecciones en las nalgas de sus clientes.

El arresto ocurrió el 3 de abril cuando se logró determinar que ellas dos estaban laborando y cobrándole a sus pacientes 6 mil dólares por inyectarles "un líquido marrón sin etiqueta en el trasero de un cliente", como lo mencionó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris.

Puntualizaron también que "Las acusadas no tienen licencia para realizar este tipo de actividad", y que "Ellas ni siquiera estaban seguras de lo que había en las botellas, y esto demuestra fundamentalmente cuán notablemente peligrosos eran estos actos"

Adicionalmente, revelaron que la madre no solamente inyectaba el líquido a sus pacientes, sino que también les suministraba medicamentos para ayudar a relajarlos previo a la aplicación: "proporcionó un Xanax al cliente potencial", afirmó un agente encubierto, quien se hizo pasar por cliente.

Las mujeres fueron acusadas de delito menor de ejercer medicina sin licencia. Los registros judiciales revelaron que Consuelo enfrenta otro cargo de delito grave por fabricación y distribución de una sustancia controlada de menos de 28 gramos. La mujer también fue acusada de viajar por el país proporcionando este método a sus pacientes.

Consuelo aseguró que, aunque no es médico fue a la escuela de medicina de México durante tres años: "Créanme, todo lo que hago, lo hago con el corazón, y todos los que me conocen, me conocen. Lo hago porque realmente lo necesitan, y no sólo porque me paguen", dijo en su comparecencia.

El abogado de la mujer aseguró: "La señora Dal Bo mantiene su inocencia. Esperamos con ansias futuros procedimientos y la oportunidad de luchar en su caso. "Planeamos impugnar enérgicamente las acusaciones en los tribunales".

Las dos fueron liberadas bajo fianza, según los registros judiciales la de Consuelo fue por $10,000 y la de Isabella de $5,000.