Esposo de Gypsy Rose Blanchard dice que separación lo tomó por sorpresa: 'Surgió de la nada'

Tras la separación de Gypsy Rose Blanchard con su esposo Ryan Anderson y los múltiples rumores que surgieron al verla poco después tomada de la mano de su exprometido, Ken Urker, el exmarido de la mujer rompió su silencio sobre la ruptura y casi al mismo tiempo la mejor amiga de la mujer aseguró que la pareja se separó porque había signos de violencia en Anderson.

Gypsy Rose Blanchard estuvo siete años pagando una condena por el asesinato de su madre Clauddine "Dee Dee" Blanchard en 2015 y mientras estaba en prisión su caso se dio a conocer por lo escabroso de los abusos que recibió la mujer desde su infancia y la solución que adoptó para deshacerse de su progenitora.

Estando en prisión conoció a Ken Urker y se comprometió con él, pero no llegaron al altar. Luego afianzó una nueva relación con Ryan Anderson y se casaron mientras ella aún estaba en la cárcel. Tres meses después de su liberación Gypsy Rose decidió separarse y fue vista a los pocos días muy cerca de su exprometido.

Ante la presión en redes sociales Ryan Anderson de 37 años decidió hablar del tema: "Para mí, surgió de la nada. No he hablado con ella, así que no sé qué está pasando. Estoy perdido. Realmente no me va nada bien”, dijo Ryan Anderson.

Luego, en un video de TikTok dijo: "Hola a todos, solo quiero agradecerles por el apoyo y los lindos mensajes que he recibido de la gente. Estoy viendo WrestleMania con un amigo en este momento, es genial. Lo estoy disfrutando. He sido un nerd de la lucha libre durante mucho tiempo", dijo.

"Necesito afeitarme”, mencionó jocosamente y agregó su gratitud por el apoyo de sus seguidores y allegados: "Sólo estoy viviendo mi vida, muchachos". Adicionalmente, aseguró que habrá más detalles de su separación en un proyecto televisivo que se lanzará en el mes de junio y en el que ambos trabajaron haciendo muchas grabaciones, Gypsy Rose: Life After Lock Up.

A pesar de que Gypsy Rose no ha oficializado la razón de su separación, Nadiya Vizier, su amiga más cercana aseguró ante la revista People que fue porque Anderson mostró signos de violencia: “Gypsy dijo que tenía miedo de que le pegara. No lo hizo, pero ya le había pasado con su madre. Así que su primer instinto fue ponerse en alerta y estar preparada. Pero se puso a salvo y también llamó a su abogado. Ryan es un tipo grande y ella me dijo que era realmente aterrador”.

Nadiya Vizier también enfatizó: “Quiero que la gente sepa que no dejó a Ryan por Ken. Lo dejó porque ya no era feliz”.