Actriz Alina Lozano de 'Pedro el Escamoso' confirma embarazo a sus 55 años y en medio de la menopausia

Alina Lozano, la actriz colombiana de 55 años y su esposo de 24 años Jimmy Velásquez revelaron que serán padres. La mujer, quien tiene menopausia reveló cómo fue posible que pudiera quedar en estado de embarazo.

Ambos influencers han generado constantes controversias en las redes sociales y prensa colombiana, en donde acumulan un gran número de heaters pero también seguidores que apoyan su relación a pesar de una amplia diferencia de edad.

Los admiradores de la pareja han dejado claro que, aunque son más los noviazgos e incluso matrimonios de hombres muy mayores con chicas muy jóvenes, “una mujer que le lleva varios años a su pareja también tiene derecho a estar con él”, siempre y cuando sea un deseo conjunto entre dos personas que ya cumplieron la mayoría de edad (18 años).

La pareja, que tiene tres décadas de diferencia en edad, con prueba de embarazo en mano relató a través de un video cómo fue el proceso para que Alina pudiera quedar en estado, lo cual sucedió apenas unos meses después de su boda oficial: "Se nos hizo el milagrito", anunciaron en Instagram.

Llenos de felicidad, ambos mostraron la prueba de embarazo que tenía visibles dos rayitas que significan el positivo. Más tarde, Alina dijo: "De manera natural es muy difícil amigos, pero la ciencia ha avanzado mucho y esto lo queremos hacer también para todas las mujeres de todas las edades que de pronto tienen algún impedimento para poder quedar embarazadas o después de los 50. Reproducción asistida, amigos".

Luego, la mujer describió que para poder concebir a su bebé se sometieron a un proceso de fertilización: "Hay que buscar a la donante de óvulos, realizar todo el proceso, que es largo, amigos. Necesitan ahorrar una platica. Pero, sí se puede, vamos a ver mi proceso que espero que sea exitoso", añadió.

Según los creadores de contenido la noticia no acabaría ahí, pues agregaron que podría ser un embarazo múltiple, dejando atónitos a sus seguidores. "Que no nos salgan cuatrillizos", añadió Alina. Y es que, según lo relató Jim, "hay una probabilidad muy alta de que no solo venga un bebé, sino que sean dos, tres o cuatro... Esperamos que no, que sea solo uno".

¿Qué es la menopausia?

La menopausia es el cese natural de la menstruación y la fertilidad en las mujeres. Por lo general, ocurre entre los 45 y 55 años, con un promedio alrededor de los 51 años. Durante la menopausia, los niveles hormonales fluctúan, lo que puede causar síntomas como sofocos, cambios de humor y problemas para dormir.

¿Una mujer puede quedar en embarazo si tiene menopausia?

Sí, es posible, aunque la probabilidad se reduce con la edad debido a la disminución de la fertilidad. Sin embargo, algunas mujeres pueden quedar embarazadas en esa edad, pero es importante consultar a un médico para discutir los riesgos y opciones disponibles.