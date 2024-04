Cuidado | Estos son los riesgos de calentar la comida en recipientes de plásticos en el microondas

Algunos factores vinculadis a la obesidad están relacionados con algo que las personas jamás pensarían: calentar comida en un recipiente de plástico el microondas. Incluso, son varios los riesgos para la salud en este usual hábito.

El almuerzo durante el horario laboral en personas que trabajan presencialmente se ha convertido en un momento en el que es habitual verlas llevando su porta con comida para calentarlo en un microondas. Sin embargo, según un estudio reciente los resultados obtenidos indican la necesidad de cambiar el método para curarse en salud.

Aunque el microondas es un electrodoméstico necesario en algunos hogares y oficinas, el empacar alimentos en algunos recipientes de plástico y calentarlos en él resulta perjudicial después de un tiempo.

Si bien es cierto que no se deben comer alimentos fríos porque las enzimas estomacales no funcionan adecuadamente a bajas temperaturas y para una digestión correcta es necesario cumplir estos parámetros, ya que de no ser así se ralentizaría el proceso digestivo, los expertos determinaron la necesidad de encontrar otras alternativas al momento de calentar la comida.

El doctor Russ Hauser, presidente del Departamento de Salud Ambiental y profesor de fisiología reproductiva en la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, advirtió que algunos recipientes de comida, que están hechos a base de cierto plástico, al momento de ser calentados liberan químicos que se adhieren a los alimentos que hay dentro de ellos.

Estas sustancias generan trastornos metabólicos que generan con el tiempo factores como obesidad e incluso la reducción de la fertilidad, aun cuando el plástico que lleva la comida no se dañe en el proceso de calentamiento dentro del microondas.

Por lo tanto, los expertos aseguran que es mejor evitar un daño en la salud y reemplazar los portas de plástico por unos de vidrio o en su defecto, tener un plato de porcelana o cerámica para pasar la comida y poderla calentar, evitando así la liberación de algunas sustancias tóxicas como las dioxinas.