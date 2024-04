¡Renunció! Lizzo se cansa de las críticas y anuncia su retiro de la música

La artista norteamericana Lizzo, enfrenta un duro momento personal y profesional que expuso a través de sus redes sociales, poniendo al descubierto no solo que acabaron con su paciencia sino también dejando un mensaje de lo que parece ser su renuncia en la industria.

Resulta que la cantante, quien ha hecho lo posible ayudar en causas sociales y políticas, ha recibido últimamente muchas críticas que afectarían directamente a su carrera, pues se pone en tela de juicio su buen criterio en el trato humano a sus colaboradores.

Recientemente dio un concierto para recaudar fondos en la campaña de reelección del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, la participación de la artista no fue del agrado de algunas personas, quienes decidieron atacarla porque consideran que no tiene una buena imagen en este momento por las acusaciones que ha recibido en su contra.

Sus tres exbailarinas, Arianna David, Crystal Williams y Noelle Rodríguez denunciaron, en agosto del 2023, que la artista de 35 años creó un ambiente hostil y tóxico para ellas, con jornadas de trabajo extensas, comentarios racistas, gordofóbicos, abusos laborales e incluso abuso sexual.

Las tres mujeres demandantes en su momento recibieron el apoyo de otras embajadoras quienes, aunque no denunciaron, se unieron en un llamado a la ciudadanía para no apoyar a Lizzo en su participación en eventos públicos, considerando lo mal parada que está su imagen en este momento.

“Es vergonzoso que Lizzo haya sido elegida como cabeza de cartel de un evento como este en mitad de unas acusaciones tan horribles", dijo Ron Zambrano, uno de los abogados de las exbailarinas demandantes, a NewsNation. "Sin entrar en temas políticos, no puedo ni imaginar por qué alguien querría que Lizzo los representara de ninguna manera, dado su comportamiento censurable. Es sencillamente una decisión terrible", mencionó.

Por lo anterior, la cantante publicó en sus redes sociales: "Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos tanto en mi vida como en Internet", indicó.

"Todo lo que quiero es hacer música y con ella hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un lugar un poco mejor que aquel en el que nací. Pero estoy empezando a sentir que es el mundo el que no me quiere en él", añadió la artista.

También mencionó que ve con frecuencia cómo su personaje es destrozado por quienes no la conocen y no respetan su nombre y dijo: "Constantemente me enfrento a que se puedan decir libremente mentiras sobre mí para ganar influencia y visitas", y concluyó con una frase que dejó pensando en su retiro a sus fans: "Yo no firmé para esta mierda. ¡RENUNCIO!".