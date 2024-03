'El marido la arrastraba' | Shakira reveló la razón por la que no sacó un disco en los últimos 7 años

Tras el lanzamiento de su más reciente éxito musical, ‘Las Mujeres ya no Lloran’, Shakira sorprendió dando detalles que no se conocían sobre temas relacionados a su vida artística, puntualmente, el por qué de haber frenado y no lanzar un disco nuevo durante siete años.

La artista barranquillera retomó su carrera musical con pie derecho. Fue invitada al famoso programa estadounidense The Tonight Show con Jimmy Fallon, en el que abordó algunos temas profesionales y personales.

La colombiana fue enfática en reiterar que fue la música la que usó como medio para sanar su ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, y mencionó que parte de ello se vio claramente reflejado en canciones como ‘Monotonía’, ‘Music Session #53’ o ‘Te Felicito’.

Frente a lo que algunos críticos consideraron que era un repertorio abrumador contra su ex y que “no lo superaba”, la cantante dijo: “Ahora les toca a los hombres llorar… Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres”.

“Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar”, añadió.

Convencida de que no tiene por qué ocultar su verdad, la cantante aseguró que la verdadera razón por la que no lanzaba un disco hace siete años fue “el factor marido”.

“Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, puntualizó la cantante frente al público.

Aclaró además que el álbum es el fruto de su travesía por una dura recuperación y un duro despertar, al estrellarse en el amor en una forma en la que no pensó que podría llegar a sentir: “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento (...). Este álbum ha sido mi catarsis”.

La cantante manifiesta oídos sordos frente a las críticas. Tras la entrevista, los seguidores de la cantante y del programa escribieron sus opiniones en las redes sociales.

“Toda la vida los hombres han escrito canciones de desilusión, de desamor, de traición, de dolor, de lujuria o lo que sea, y cuando una mujer lo hace ellos sienten que es demasiado, que no lo supera, que nadie la aguanta… típico machismo”; “Bien por Shak, ya te merecías volver a brillar y ahora lo hacer como nunca”; “definitivamente esta mujer floreció y tuvo un glow up cuando dejó a Piqué”, son algunos comentarios de los seguidores.