Ana Gabriel se queda sin respiración en pleno concierto y tiene que recibir oxígeno

Los fans de la aclamada artista Ana Gabriel pasaron un tremendo susto recientemente, luego que la cantante suspendiera por unos momentos su concierto en la ciudad de Puebla para ser atendida tras perder el aliento en el justo momento en que interpretaba una de sus canciones.

Aunque dicha presentación ocurrió el pasado 22 de marzo en el Estadio Hermanos Serdán, resonó recientemente luego de que se viralizara un video, compartido por uno de los asistentes al recinto, en el que se ve a la baladista de 68 años en medio de un lugar en el que sus fans la acompañaban entonando sus canciones y perdiendo el aliento.

El videoclip viralizado refleja a la cantante terminando una canción y luego dirigiéndose nuevamente al público les pide un momento para recibir oxígeno porque la ceniza en el ambiente le volvía complicada la respiración: “Esta sería la primera vez, segunda vez que dejo un escenario”, dijo.

Y no es para menos, la voz de la artista se ha caracterizado por tener características en las que para que eleve el tono debe recurrir a un manejo de la respiración donde el aire no tenga ninguna interferencia que limite sus capacidades. Sin embargo, la artista tuvo que, sobre esforzarse para inhalar, razón por la que realizó la pausa.

Los videos se compartieron en plataformas como TikTok, donde una de las reproducciones llegó a tener más de 400 mil reproducciones y sumó muchos comentarios de sus fans, quienes no dejaron pasar la oportunidad para destacar el profesionalismo de la artista. “Siempre se baja, pero pide permiso y disculpas, pero se comprende es una gira larga y cansada a 68 nuestra Reyna lo hace muy bien”, comentó una seguidora de la artista.

La preocupación de sus fans llevó a que la artista tomara las riendas del asunto y se pronunciara oficialmente a través de sus cuentas de redes sociales oficiales.

“Quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en puebla, yo no abandoné el escenario, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire cenizas del popo, y no fui solo yo los que se vieron afectados también mi gente y el público mismo, salí un par de minutos y regrese al escenario con la comprensión del público de puebla y terminamos el show con dignidad. dejen de meter cizaña, el mundo ya está al revés, sumemos no restemos”, manifestó Ana Gabriel.

Esta reacción al aire en México no es la primera vez que ocurre en una artista. Hace poco, en su gira internacional, la artista Laura Pausini se vio obligada a hacer exactamente lo mismo y salió con la máscara de oxígeno a explicarle a sus fans que se había quedado corta de aire.