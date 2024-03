¿Cerrando ciclos? Peso Pluma reaparece con nuevo look y genera controversias

Con apenas 24 años, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de la escena urbana actual. Sin embargo, en las últimas semanas su carrera musical ha pasado a un segundo plano luego que se descubriera que el mexicano le había sido infiel a su pareja, la artista argentina Nicki Nicole, al viralizarse un par de videos de la misma noche en los que se le vio a Peso Pluma muy cercano a dos mujeres diferentes.

El primero fue directamente en el casino de Las Vegas, en donde lo captaron tomado de una chica que luego en sus redes sociales aseguró que no sabía que él tenía novia, más tarde otro video se filtró en el que aparentemente Peso Pluma estaba coqueteando con una mesera que estaba en tanga en un bar de Las Vegas.

Frente a todo lo que se esperaba, el artista no se pronunció oficialmente, pero fue su novia quien hizo pública la ruptura de la relación en sus redes sociales oficiales, borrando a su vez las fotografías que tenía con el artista, con quien apenas unos días antes había compartido en una gala.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dijo la cantante de 23 años.

Desde ese entonces las actitudes de Peso Pluma en redes sociales dieron mucho de qué hablar, eliminó casi todas sus fotos y prácticamente desapareció un tiempo de redes sociales, canceló sus conciertos y se llegó a mencionar que estaba en una clínica de rehabilitación y luego se le acusó de llevarse cannabis de una tienda sin haberlo pagado.

El caso es que el mexicano podría haber estado superando su ruptura a su manera. Quizá esa fue la razón por la que, al mejor estilo de Britney Spears, decidiera “cerrar ciclos” haciéndose un gran cambio físico que sorprendió a sus fans y seguidores.

El artista volvió a aparecer, pero con un aspecto muy diferente y justamente, fue en el anuncio del videoclip de La People II, donde decidió lucirlo con unas fotografías que dejan ver su cabello pintado de azul celeste y sus cejas teñidas del mismo color.

De inmediato, los seguidores y fans del artista se expresaron a favor y en contra inundando de comentarios las redes sociales: “¿Qué pedo con ese pelo, Hassan?”, “Abuelo pluma”, “Qué feo”, “Perdón gente, se me escapó mi pitufo”, “No mames, hermoso”, “Volvió el rey”, “Uy no, ya van a venir las viejas de 40 pa’ arriba a criticar, mejor cuiden a sus hijos”, “Hasann con el pelo azul es otro pedo”, “larga vida, mi niño”, “Nuevo himno, la rompieron”, “Peso pluma, el más duro del regional mexicano”, “Ay mamá, nunca decepciones, siempre corridones viejo”, comentaron algunos fans.