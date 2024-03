Johnny Depp es acusado de maltratar a una actriz durante el rodaje de una película

El actor Johnny Depp vuelve a estar en medio de una controversia en la que es acusado por maltrato, esta vez por una compañera de trabajo que afirma que todo ocurrió en medio de una filmación.

Nuevamente en el ojo del huracán, Johnny Depp es acusado de maltrato, esta vez verbal y por parte de una compañera de trabajo, quien asegura que todo ocurrió cuando hacían parte de la grabación de una película.

Lola Glaudini, la actriz que acusó a Johnny Depp, es reconocida por participar en series como Criminal Minds. La mujer dio detalles de una experiencia mala que tuvo junto al actor de ‘Piratas del Caribe’, mientras estaban grabando la película ‘Blow’, durante el año 2021.

Según lo que manifestó Glaudini, recientemente decidió hacer la acusación porque recordó el incidente luego de ver un video del juicio entre Johnny Depp y su expareja Amber Heard, un tema mediático que sacudió la vida de ambos en un debate por demostrar la veracidad en medio de juicios que duraron horas, días y meses, al punto en el que se produjeron noticias internacionales y hasta documentales.

Glaudini aprovechó su participación en el podcast ‘Powerful Truth Angels’, en el que relató su experiencia de trabajo durante el año 2001 junto a Johnny Depp, quien según lo que dijo la mujer, la maltrató verbalmente y delante de todo el equipo y elenco de la película.

Según la mujer de 52 años, esto sucedió el primer día de rodaje de la cinta en una escena en la que tenía que reírse y pasar un cigarro de marihuana en el fondo y detrás de Johnny Depp, mientras el actor decía su largo monólogo.

El director Ted Demme, después de dos escenas, se acercó a ella y le indicó que debía reírse más fuerte, durante una parte de las líneas que decía Depp. Sin embargo, cuando ella lo hizo, el actor reaccionó agresivo contra ella delante del equipo.

“Escucho la señal, estallo en risas. Johnny Depp, cuando dicen ‘corte’, camina hacia mí, y va hacia mí y me apunta con el dedo directo en la cara y yo estaba en un bikini en el suelo, de esta forma. Y viene hacia mí y dice: '¿Quién carajo te crees que eres? ¿¡Quién carajo te crees que eres!? ¡Cállate la puta boca! Estoy saliendo aquí tratando de decir mis malditas líneas y me estás desconcentrando. Maldita idiota'”, relató.

“Primer día en el set. No lo conocía. Esta es mi primera película de estudio, solo había hecho indies hasta entonces. Y la estrella a la que he idolatrado, con la que estoy tan emocionada de trabajar, me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores”, añadió la mujer.

Luego, afirmó que el actor fue hacia ella básicamente a justificar su reacción con una “no-disculpas”.